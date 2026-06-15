Sabri Lamouchi foi demitido da função de técnico da Tunísia - Divulgação / Tunísia

Sabri Lamouchi foi demitido da função de técnico da TunísiaDivulgação / Tunísia

Publicado 15/06/2026 09:30 | Atualizado 15/06/2026 10:12

Estados Unidos - Não é somente no Campeonato Brasileiro que um resultado pode determinar o fim do trabalho de um treinador. Na Copa do Mundo isso também acontece. Depois de estrear sofrendo uma goleada por 5 a 1 para a Suécia, Sabri Lamouchi foi demitido do comando da seleção da Tunísia. As informações são do jornalista Romain Molina, da BBC.

Ele assumiu a função no começo deste ano. O contrato do treinador ia até julho de 2028. Sabri Lamouchi dirigiu a Tunísia em apenas quatro partidas. Foram uma vitória, um empate e duas derrotas.

Antes de trabalhar na seleção tunisiana, Sabri Lamouchi, de 54 anos, também dirigiu a Costa do Marfim. Sua passagem foi mais longa e durou dois anos. Nascido na França, o treinador também passou por clubes como Rennes e Nottingham Forest.

Com a derrota, a Tunísia está na última colocação do Grupo F. A equipe asiática ainda irá enfrentar o Japão neste domingo (21) e encerra sua participação na primeira fase contra a Holanda no próximo dia 25 (quinta-feira).