Saibari marcou contra o Brasil - AFP

Saibari marcou contra o BrasilAFP

Publicado 15/06/2026 08:30 | Atualizado 15/06/2026 09:13

Rio - Autor do gol de Marrocos contra a seleção brasileira na Copa do Mundo, o atacante Ismael Saibari, de 25 anos, é o novo jogador do Bayern. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o clube alemão irá desembolsar 55 milhões de euros (algo em torno de R$ 323,34 milhões) pelo jogador.

Antes da disputa da Copa do Mundo, Saibari havia dado uma entrevista sobre o interesse do Bayern em sua contratação. Agora, o marroquino irá deixar o PSV, da Holanda, para atuar na nova equipe. Ele fará exames médicos nos Estados Unidos e assinar contrato.

Nascido na Espanha, Ismael Saibari sempre atuou por Marrocos, desde as categorias de base. Seus pais nasceram no país da África. Ele foi formado na base do PSV Eindhoven e se profissionalizou em 2022.

Na última temporada pelo clube holandês, o atacante entrou em campo em 37 partidas, anotou 19 gols e deu 10 assistências.