Saibari marcou contra o BrasilAFP
Algoz do Brasil na Copa do Mundo acerta com o Bayern em operação de R$ 323 milhões
Atacante, de 25 anos, atuava no futebol holandês
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Grupo G tem Salah e De Bruyne como grandes destaques; confira detalhes
Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia disputam a vaga para a próxima fase
Agora sob liderança de Yamal, Espanha quer repetir ‘ciclo de ouro’
Seleção de Luis de la Fuente vai em busca do segundo título mundial depois de conquistar a Eurocopa, em 2024
Grupo H reúne candidata ao título, potência sul-americana e sonho africano
Espanha desponta como favorita em uma chave com Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde
Novo 7 a 1, jogos animados e mais: veja o resumo do quarto dia da Copa do Mundo
Partidas começaram no domingo (14) e só terminaram na madrugada desta segunda-feira (15)
Suécia vence a Tunísia de goleada e lidera grupo na Copa do Mundo
Yasin Ayari (2), Isak, Gyökeres e Svanberg marcaram para a seleção sueca
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