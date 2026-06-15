Grupo H da Copa do Mundo tem dois campeões mundiais - AFP

Grupo H da Copa do Mundo tem dois campeões mundiaisAFP

Publicado 15/06/2026 07:00

Rio - O Grupo H da Copa do Mundo de 2026 promete muitas histórias e pode entregar uma intensa disputa pela segunda vaga direta para o mata-mata. Com Espanha, Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde, a chave reúne duas seleções tradicionais, uma equipe acostumada a surpreender e uma estreante histórica.

Campeã mundial em 2010, a Espanha é a favorita do Grupo H e a tendência é que avance em primeiro lugar. Bicampeão mundial, o Uruguai é o outro tradicional da chave e aposta em nomes do futebol brasileiro, como Arrascaeta, Canobbio, entre outros. Já Arábia Saudita e a estreante Cabo Verde buscam surpreender.

Espanha carrega favoritismo e é candidata ao título

A Espanha chega como a grande favorita do grupo e uma das principais candidatas ao título mundial. Atual campeã da Eurocopa e com uma geração talentosa, a equipe comandada por Luis de la Fuente combina juventude e experiência.

Nomes como Lamine Yamal, Pedri, Rodri e Nico Williams formam uma base técnica muito forte, sustentada pelo tradicional estilo de posse de bola e pressão alta. A expectativa é que a "La Roja" confirme o favoritismo e avance em primeiro lugar.

Espanha é candidata ao título da Copa do Mundo de 2026 Cristina Quicler / AFP

Uruguai defende tradição e tenta recuperar protagonismo

Bicampeão mundial, o Uruguai tenta voltar ao protagonismo após a decepcionante eliminação na fase de grupos em 2022. Sob o comando do técnico argentino Marcelo Bielsa, a Celeste adotou um estilo de jogo mais agressivo e vertical.

A equipe aposta na liderança de Federico Valverde e em uma renovação gradual após a era de Luis Suárez e Edinson Cavani. Apesar das oscilações recentes, os uruguaios têm qualidade suficiente para disputar diretamente a classificação com a Espanha.

Uruguai conta com nomes importantes do futebol brasileiro, como Arrascaeta Divulgação AUF

Arábia Saudita quer surpreender mais uma vez

Após surpreender a Argentina com uma histórica vitória por 2 a 1 na estreia na Copa do Mundo de 2022, a Arábia Saudita quer provar que aquele resultado não foi apenas um acaso. A base da equipe continua formada por atletas que atuam no futebol local, especialmente em clubes como Al-Hilal e Al-Nassr.

O principal nome segue sendo Salem Al-Dawsari, herói da vitória sobre os argentinos na Copa do Catar. Embora apareça como azarão contra Espanha e Uruguai, a seleção saudita tem capacidade para surpreender e pode embolar a disputa pela classificação.

Arábia Saudita surpreendeu a Argentina na Copa do Mundo de 2022 Odd Andersen / AFP

Cabo Verde estreia em Copas

Cabo Verde é uma das grandes histórias da Copa de 2026. O país africano disputa seu primeiro Mundial após uma campanha histórica nas eliminatórias e quer fazer história. A seleção aposta no espírito coletivo e na velocidade para tentar surpreender adversários mais tradicionais.

Com pouco mais de meio milhão de habitantes, os Tubarões Azuis chegam sem pressão, mas carregando o entusiasmo de um estreante. Mesmo sendo considerada a equipe mais fraca do grupo, o novo formato da Copa, com possibilidade de classificação dos melhores terceiros, faz os cabo-verdianos sonharem.

Cabo Verde jogará a Copa do Mundo pela primeira vez na história AFP

Jogos do Grupo H:

1ª rodada



Espanha x Cabo Verde

15 de junho (segunda-feira)

13h00 (horário de Brasília)

Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos



Arábia Saudita x Uruguai

15 de junho (segunda-feira)

19h00 (horário de Brasília)

Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Estados Unidos

2ª rodada



Espanha x Arábia Saudita

21 de junho (domingo)

13h00 (horário de Brasília)

Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos



Uruguai x Cabo Verde

21 de junho (domingo)

19h00 (horário de Brasília)

Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Estados Unidos

3ª rodada



Cabo Verde x Arábia Saudita

26 de junho (sexta-feira)

21h00 (horário de Brasília)

NRG Stadium, em Houston, Estados Unidos



Uruguai x Espanha

26 de junho (sexta-feira)

21h00 (horário de Brasília)

Estádio Akron, em Guadalajara, México