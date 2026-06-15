Rio - O Grupo H da Copa do Mundo de 2026 promete muitas histórias e pode entregar uma intensa disputa pela segunda vaga direta para o mata-mata. Com Espanha, Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde, a chave reúne duas seleções tradicionais, uma equipe acostumada a surpreender e uma estreante histórica.
Campeã mundial em 2010, a Espanha é a favorita do Grupo H e a tendência é que avance em primeiro lugar. Bicampeão mundial, o Uruguai é o outro tradicional da chave e aposta em nomes do futebol brasileiro, como Arrascaeta, Canobbio, entre outros. Já Arábia Saudita e a estreante Cabo Verde buscam surpreender.
Espanha carrega favoritismo e é candidata ao título
A Espanha chega como a grande favorita do grupo e uma das principais candidatas ao título mundial. Atual campeã da Eurocopa e com uma geração talentosa, a equipe comandada por Luis de la Fuente combina juventude e experiência.
Nomes como Lamine Yamal, Pedri, Rodri e Nico Williams formam uma base técnica muito forte, sustentada pelo tradicional estilo de posse de bola e pressão alta. A expectativa é que a "La Roja" confirme o favoritismo e avance em primeiro lugar.
Uruguai defende tradição e tenta recuperar protagonismo
Bicampeão mundial, o Uruguai tenta voltar ao protagonismo após a decepcionante eliminação na fase de grupos em 2022. Sob o comando do técnico argentino Marcelo Bielsa, a Celeste adotou um estilo de jogo mais agressivo e vertical.
A equipe aposta na liderança de Federico Valverde e em uma renovação gradual após a era de Luis Suárez e Edinson Cavani. Apesar das oscilações recentes, os uruguaios têm qualidade suficiente para disputar diretamente a classificação com a Espanha.
Arábia Saudita quer surpreender mais uma vez
Após surpreender a Argentina com uma histórica vitória por 2 a 1 na estreia na Copa do Mundo de 2022, a Arábia Saudita quer provar que aquele resultado não foi apenas um acaso. A base da equipe continua formada por atletas que atuam no futebol local, especialmente em clubes como Al-Hilal e Al-Nassr.
O principal nome segue sendo Salem Al-Dawsari, herói da vitória sobre os argentinos na Copa do Catar. Embora apareça como azarão contra Espanha e Uruguai, a seleção saudita tem capacidade para surpreender e pode embolar a disputa pela classificação.
Cabo Verde estreia em Copas
Cabo Verde é uma das grandes histórias da Copa de 2026. O país africano disputa seu primeiro Mundial após uma campanha histórica nas eliminatórias e quer fazer história. A seleção aposta no espírito coletivo e na velocidade para tentar surpreender adversários mais tradicionais.
Com pouco mais de meio milhão de habitantes, os Tubarões Azuis chegam sem pressão, mas carregando o entusiasmo de um estreante. Mesmo sendo considerada a equipe mais fraca do grupo, o novo formato da Copa, com possibilidade de classificação dos melhores terceiros, faz os cabo-verdianos sonharem.
Jogos do Grupo H:
1ª rodada
Espanha x Cabo Verde 15 de junho (segunda-feira) 13h00 (horário de Brasília) Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos
Arábia Saudita x Uruguai 15 de junho (segunda-feira) 19h00 (horário de Brasília) Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Estados Unidos
2ª rodada
Espanha x Arábia Saudita 21 de junho (domingo) 13h00 (horário de Brasília) Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos
Uruguai x Cabo Verde 21 de junho (domingo) 19h00 (horário de Brasília) Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Estados Unidos
3ª rodada
Cabo Verde x Arábia Saudita 26 de junho (sexta-feira) 21h00 (horário de Brasília) NRG Stadium, em Houston, Estados Unidos
Uruguai x Espanha 26 de junho (sexta-feira) 21h00 (horário de Brasília) Estádio Akron, em Guadalajara, México
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