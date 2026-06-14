Entrevista do técnico Julian Nagelsmann em Houston - Reprodução / YouTube Fifa

Entrevista do técnico Julian Nagelsmann em HoustonReprodução / YouTube Fifa

Publicado 14/06/2026 23:31





A seleção alemã começou bem, embora Curaçao tenha conseguido o empate na sua primeira oportunidade.



"Eles empataram na primeira finalização, um chute levemente desviado", comentou Nagelsmann na entrevista coletiva pós-jogo. O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, destacou a "paciência" e a "intensidade" de sua equipe na goleada por 7 a 1 sobre Curaçao, neste domingo (14), em Houston, na estreia na Copa do Mundo de 2026.A seleção alemã começou bem, embora Curaçao tenha conseguido o empate na sua primeira oportunidade."Eles empataram na primeira finalização, um chute levemente desviado", comentou Nagelsmann na entrevista coletiva pós-jogo.

"Foi interessante ver como a equipe reagiria a isso porque, é claro, temos em mente os dois últimos torneios", disse o treinador, referindo-se às eliminações na fase de grupos nos Mundiais de 2018 e 2022.



"Durante cinco ou seis minutos, o adversário ganhou muita confiança, nós ficamos um pouco estáticos demais, mas depois nos recuperamos muito bem", acrescentou o treinador alemão.



"No segundo tempo, controlamos muito bem o jogo, defendemos bem, criamos muitas chances, marcamos muitos gols, de bola parada, em jogadas trabalhadas e em contra-ataques. Também marcamos com jogadores diferentes e, no final, não é tão fácil fazer sete gols, então estamos muito satisfeitos", resumiu.

No geral, Nagelsmann considerou que a Alemanha mostrou "paciência" e jogou com "a intensidade adequada", além de apresentar uma atuação que inspira otimismo para o restante do torneio.



Essa vitória na estreia "nos dá um pouco de tranquilidade, mas não vamos nos acomodar", garantiu o treinador.



A Alemanha continua sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo contra a Costa do Marfim, em Toronto, antes de enfrentar o Equador em East Rutherford (Nova Jersey).