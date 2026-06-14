Enner Valencia perdeu chances claras na derrota do Equador diante da Costa do Marfim - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Enner Valencia perdeu chances claras na derrota do Equador diante da Costa do Marfim William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 14/06/2026 23:00 | Atualizado 14/06/2026 23:02

Rio - Enner Valencia foi o grande personagem da estreia do Equador na Copa do Mundo de 2026. O atacante equatoriano, de 36 anos, perdeu gols na derrota diante da Costa do Marfim por 1 a 0 , neste domingo (14), e ficou marcado negativamente. A internet, é claro, não perdoou o jogador e aproveitou para recordar as chances perdidas na semifinal da Libertadores contra o Fluminense, em 2023.

Enner Valencia kkkkkkkkkkkk



A torcida do Inter tem pesadelos até hoje… pic.twitter.com/bAoEHRY12N — PES MIL GRAU (@Pesgrau) June 14, 2026

A principal chance perdida aconteceu aos 10 minutos do primeiro tempo. Enner Valencia recebeu dentro da área, girou para cima do defensor e, de frente para o gol, chutou por cima. Imediatamente o lance gerou memes nas redes sociais, principalmente dos torcedores do Internacional, que manifestaram alívio por não ter mais o jogador equatoriano no elenco.

SEMPRE ELE NA CENA DO CRIME.



Enner Valencia perde um gol incrível pro Equador



inacreditável esse malandro kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/fycjZMd8pz — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 14, 2026

Revelado pelo Emelec e com vasta experiência no exterior, Enner Valencia foi contratado pelo Internacional em 2023 e chegou com esperança de se tornar um grande ídolo. Porém, a passagem ficou marcada pelas duas chances claras perdidas na semifinal da Libertadores de 2023, contra o Fluminense, que custou a eliminação em pleno Beira-Rio.

Enner Valencia deixou o Internacional em setembro do ano passado. Ao todo, foram 100 jogos, 31 gols e sete assistências. Desde então, o atacante equatoriano defende o Pachuca, do México. No futebol mexicano, recuperou a confiança e anotou nove oito gols e uma assistência em 22 jogos na temporada 2025/26. Essa é a segunda passagem de Valencia pelo clube mexicano.