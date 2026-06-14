Rio - Enner Valencia foi o grande personagem da estreia do Equador na Copa do Mundo de 2026. O atacante equatoriano, de 36 anos, perdeu gols na derrota diante da Costa do Marfim por 1 a 0, neste domingo (14), e ficou marcado negativamente. A internet, é claro, não perdoou o jogador e aproveitou para recordar as chances perdidas na semifinal da Libertadores contra o Fluminense, em 2023.
A principal chance perdida aconteceu aos 10 minutos do primeiro tempo. Enner Valencia recebeu dentro da área, girou para cima do defensor e, de frente para o gol, chutou por cima. Imediatamente o lance gerou memes nas redes sociais, principalmente dos torcedores do Internacional, que manifestaram alívio por não ter mais o jogador equatoriano no elenco.
Revelado pelo Emelec e com vasta experiência no exterior, Enner Valencia foi contratado pelo Internacional em 2023 e chegou com esperança de se tornar um grande ídolo. Porém, a passagem ficou marcada pelas duas chances claras perdidas na semifinal da Libertadores de 2023, contra o Fluminense, que custou a eliminação em pleno Beira-Rio.
Enner Valencia deixou o Internacional em setembro do ano passado. Ao todo, foram 100 jogos, 31 gols e sete assistências. Desde então, o atacante equatoriano defende o Pachuca, do México. No futebol mexicano, recuperou a confiança e anotou nove oito gols e uma assistência em 22 jogos na temporada 2025/26. Essa é a segunda passagem de Valencia pelo clube mexicano.
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