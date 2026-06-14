Vanderlei Luxemburgo já treinou a seleção brasileira - Reprodução / Instagram @luxaoficial

Vanderlei Luxemburgo já treinou a seleção brasileiraReprodução / Instagram @luxaoficial

Publicado 14/06/2026 21:34

Vanderlei Luxemburgo pontuou que "algumas coisas precisam ser revistas" ao fazer uma análise sobre a seleção brasileira no empate em 1 a 1 com o Marrocos , válido pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O ex-técnico, que já comandou a Amarelinha, se manifestou por meio de vídeo publicado no Instagram.

"Acho que algumas coisas precisam ser revistas, né? Casemiro, acho que ele não aguenta mais jogar no meio-campo só com dois, precisa ter três. O enganche ali por trás de dois meias. Danilo pode ser um zagueiro, lateral terceiro zagueiro. Danilo tá pedindo passagem, Danilo tá pedindo passagem. O Igor Thiago jogou o primeiro tempo, mais um pouco do segundo tempo, pegou na bola três, quatro vezes, é muito pouco pra jogar numa Copa do Mundo".

"Então, precisa rever alguns conceitos. Nossa defesa jogou em linha, e uma bola metida entre os dois zagueiros, sai o gol do Marrocos. Então, as coisas precisam ser ajustadas. E também botar os jogadores que estão pedindo passagem pra jogar, não tem como ser diferente. Acho que a chegada do Neymar agora vai dar uma tranquilidade e qualidade à equipe, que não tem essa qualidade, só o Vini Jr no individual. É um contra um. É muito pouco para o Brasil".

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O próximo jogo do Brasil será na sexta-feira (19), contra o Haiti. As duas seleções vão se enfrentar na Filadélfia, a partir das 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.