Voo do Uruguai atrasa na chegada aos Estados UnidosFoto: Uruguai
De acordo com a 'ESPN', na programação da seleção estava previsto que a equipe sairia de Playa del Carmen com destino a Miami para realizar atividades e compromissos oficiais, como as entrevistas coletivas do técnico Marcelo Bielsa e do capitão José María Giménez.
Dirigentes da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) iniciaram tratativas com a Fifa para encontrar uma solução e minimizar os impactos na programação da seleção. A delegação tenta regularizar a documentação e as permissões da aeronave para entrar nos Estados Unidos. Caso isso não seja possível, a alternativa será providenciar outro avião para transportar o grupo.
A seleção uruguaia estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira (15), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Pelo Grupo H, o Uruguai também enfrentará Cabo Verde, no dia 21 de junho, e a Espanha, no dia 26.
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