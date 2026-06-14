Pausa para hidratação em Japão x Holanda, neste domingo (14)Reprodução / X
Pausa para hidratação na Copa gera debate nas redes sociais; confira
Parte dos internautas defende o protocolo, enquanto a outra metade critica
Pausa para hidratação na Copa gera debate nas redes sociais; confira
Parte dos internautas defende o protocolo, enquanto a outra metade critica
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Seleção japonesa estreia contra a Holanda neste domingo (14)
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