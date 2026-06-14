Pausa para hidratação em Japão x Holanda, neste domingo (14)Reprodução / X

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O Dia
Protocolo inédito em Copas do Mundo, a pausa para hidratação vem gerando debate nas redes sociais. Parte dos internautas aponta o protocolo, aplicado na metade de cada tempo da partida, como desnecessário. Enquanto isso, outros usuários consideram a parada importante, principalmente por causa do calor dos países-sede nesta época do ano. Confira:
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Pausa para hidratação gera debate nas redes - Reprodução / X
Pausa para hidratação gera debate nas redes - Reprodução / X
Pausa para hidratação gera debate nas redes - Reprodução / X
Pausa para hidratação gera debate nas redes - Reprodução / X
Pausa para hidratação gera debate nas redes - Reprodução / X
Pausa para hidratação gera debate nas redes - Reprodução / X
Pausa para hidratação gera debate nas redes - Reprodução / X
Pausa para hidratação gera debate nas redes - Reprodução / X
Pausa para hidratação gera debate nas redes - Reprodução / X
Pausa para hidratação gera debate nas redes - Reprodução / X
Recentemente, os Estados Unidos — sede de 78 das partidas 104 deste Mundial — têm registrado temperaturas na casa dos 30 graus. O índice, considerado extremo na maior parte dos jogos do torneio, é usado como justificativa para a implementação da pausa.
A nível técnico, as opiniões sobre a parada variam de acordo com o contexto da partida. Quando o time favorito está passando 'sufoco', o protocolo é um alívio, já que serve como uma ferramenta para o treinador tentar reorganizar seus jogadores. Por outro lado, quando a equipe está melhor no jogo e parece prestes a marcar um gol, a pausa pode quebrar o ritmo e 'esfriar' a partida.