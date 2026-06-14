Danilo Santos foi convocado para defender a Seleção na Copa do Mundo - Rafael Ribeiro / CBF

Danilo Santos foi convocado para defender a Seleção na Copa do MundoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 14/06/2026 18:15

Por meio das redes sociais neste domingo (14), o Botafogo compartilhou imagens do jogador em campo e escreveu: "A estreia do nosso 48° convocado em Copas do Mundo!".

A estreia do nosso 48° convocado em Copas do Mundo! #FogoNaCopa pic.twitter.com/FkR4V8ahQ5 — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 14, 2026

O Palmeiras celebrou a estreia do volante e também publicou um vídeo em seu canal no YouTube de quase sete minutos com o título "Descubra como foi a mudança de posição de Danilo, cria alviverde na Copa do Mundo".

Nas redes, o clube fez uma chamada para a produção: "De Salvador a São Paulo. Da ponta para o meio-campo. Do Centro de Formação de Atletas à Copa do Mundo! Conheça a história de Danilo, uma #CriaDaAcademia".

De Salvador a São Paulo. Da ponta para o meio-campo. Do Centro de Formação de Atletas à Copa do Mundo!



Conheça a história de Danilo, uma #CriaDaAcademia https://t.co/VElCwxPFOB pic.twitter.com/oYwTK4oV4u — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 14, 2026

Situação do jogador no Botafogo

O volante é o grande destaque do Glorioso na temporada, mas foi afastado antes mesmo de se apresentar à seleção brasileira. A tendência é de que ele não jogue mais pelo Alvinegro.

Antes da partida contra o Corinthians, em 17 de maio, ele foi cortado da lista de relacionados. Na coletiva após a partida, o técnico Franclim Carvalho contou que o volante "disse que não estava com cabeça para participar do jogo"

Se entrasse em campo, Danilo completaria 13 partidas pelo Botafogo no Brasileirão e não poderia mais atuar por outra equipe no campeonato nesta temporada. Um dos interessados na contratação do jogador, aliás, é o próprio Palmeiras.