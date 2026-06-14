Rio - Danilo Santos estreou na Copa do Mundo ao ser acionado durante o empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, no sábado (13), e recebeu homenagem do Botafogo, mas também do Palmeiras. O volante do Glorioso é cria do Alviverde e fez história por lá.
Por meio das redes sociais neste domingo (14), o Botafogo compartilhou imagens do jogador em campo e escreveu: "A estreia do nosso 48° convocado em Copas do Mundo!".
O Palmeiras celebrou a estreia do volante e também publicou um vídeo em seu canal no YouTube de quase sete minutos com o título "Descubra como foi a mudança de posição de Danilo, cria alviverde na Copa do Mundo".
Nas redes, o clube fez uma chamada para a produção: "De Salvador a São Paulo. Da ponta para o meio-campo. Do Centro de Formação de Atletas à Copa do Mundo! Conheça a história de Danilo, uma #CriaDaAcademia".
De Salvador a São Paulo. Da ponta para o meio-campo. Do Centro de Formação de Atletas à Copa do Mundo!
Se entrasse em campo, Danilo completaria 13 partidas pelo Botafogo no Brasileirão e não poderia mais atuar por outra equipe no campeonato nesta temporada. Um dos interessados na contratação do jogador, aliás, é o próprio Palmeiras.
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