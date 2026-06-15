Igor Thiago em campo na estreia da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF
Campeão da Copa pela Argentina sai em defesa de atacante brasileiro: 'Futebol pode ser cruel'
Igor Thiago, de 24 anos, foi muito criticado por atuação contra Marrocos
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