Igor Thiago em campo na estreia da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Igor Thiago em campo na estreia da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 15/06/2026 15:20

Rio - O ex-atacante Jorde Valdano, de 70 anos, que defendeu o Real Madrid e conquistou a Copa de 1986 pela seleção argentina defendeu Igor Thiago, de 24 anos, que recebeu muitas críticas dos brasileiros depois da estreia ruim no Mundial.

"O futebol pode ser muito cruel. Numa semana você é elogiado por marcar gols em um dos campeonatos mais difíceis do mundo, e na semana seguinte as pessoas se perguntam se você sequer sabe onde fica o gol", disse o argentino em conversa com o jornal espanhol "AS".

Igor Thiago foi convocado por Carlo Ancelotti depois de ter vivido uma temporada excelente pelo Brentford. Contra o Marrocos, o atacante teve duas chances e acabou vacilando nas finalizações.

"Eu vi as piadas. Vi pessoas se perguntando como um atacante que marcou mais de vinte gols na Inglaterra pode perder chances assim. Mas é exatamente por isso que o futebol é um esporte tão brutal. Ninguém se lembra dos vinte gols que você marcou quando perde aquele que acabaram de ver", afirmou.

Jorde Valdano concluiu afirmando ser surpreendente como tão rapidamente Igor Thiago passou a ser visto como vilão pelos brasileiros.

"O que me surpreendeu foi a rapidez com que as pessoas se voltaram contra ele. Alguns torcedores agiram como se ele nunca tivesse marcado um gol na vida", concluiu.