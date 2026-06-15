Endrick espera ganhar espaço diante do Haiti, na segunda rodada da Copa do MundoJulio Aguilar / AFP
"Não vejo nenhum jogador ali com a característica e com a personalidade igual ao Endrick, para correr atrás de uma dificuldade. Ele tem um retrospecto bom e é um jogador decisivo. Está sempre atento ao erro do adversário", declarou o ex-atleta, em entrevista à ‘ESPN’.
O Galinho também analisou o desempenho da Amarelinha diante dos marroquinos: "Acho que jogamos de uma maneira muito previsível. Todos lá querendo fazer só a sua função. Não houve movimentação, confusão para o adversário, troca de posições. Isso mostra falta de conjunto".
O próximo compromisso do Brasil no Grupo C da Copa do Mundo será contra o Haiti, sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Depois, para fechar a fase inicial, enfrentará a Escócia, dia 24, às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami.
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