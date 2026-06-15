Endrick espera ganhar espaço diante do Haiti, na segunda rodada da Copa do Mundo - Julio Aguilar / AFP

Endrick espera ganhar espaço diante do Haiti, na segunda rodada da Copa do MundoJulio Aguilar / AFP

Publicado 15/06/2026 14:18





"Não vejo nenhum jogador ali com a característica e com a personalidade igual ao Endrick, para correr atrás de uma dificuldade. Ele tem um retrospecto bom e é um jogador decisivo. Está sempre atento ao erro do adversário", declarou o ex-atleta, em entrevista à ‘ESPN’. Rio - Ídolo do Flamengo , Zico torce para que Endrick tenha mais espaço na seleção brasileira. O ex-jogador rasgou elogios ao atacante, que nem sequer saiu do banco de reservas no empate por 1 a 1 com Marrocos , no último sábado (13), na estreia na Copa do Mundo."Não vejo nenhum jogador ali com a característica e com a personalidade igual ao Endrick, para correr atrás de uma dificuldade. Ele tem um retrospecto bom e é um jogador decisivo. Está sempre atento ao erro do adversário", declarou o ex-atleta, em entrevista à ‘ESPN’.