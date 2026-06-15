Entrevista coletiva de Matheus Nunes - Patrícia de Melo Moreira / AFP

Entrevista coletiva de Matheus NunesPatrícia de Melo Moreira / AFP

Publicado 15/06/2026 18:53 | Atualizado 15/06/2026 18:54

Matheus Nunes concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (15) e recordou a decisão de defender Portugal. O jogador nasceu no Rio de Janeiro e chegou a ser convocado em 2021 para representar a Amarelinha.

"Quero é estar na final contra quem for. (Ser o Brasil) Seria diferente e especial para mim, obviamente, como todos sabem, mas quero é no final ganhar. Diria que foi muito difícil tomar a decisão de escolher Portugal, porque também sou brasileiro. Sinto que sou os dois: sou português; e sou brasileiro. Sinto-me igual", disse Matheus Nunes.

"Agora, sinto que em relação a futebol, eu devo muito mais a Portugal do que a Brasil, porque foi Portugal que me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje, foi quem me abriu as portas, foi onde vivi o período em que eu basicamente comecei a jogar futebol. No Brasil, eu jogava mais a brincar, nunca joguei federado, por exemplo. Foi difícil, mas tenho muito orgulho de ter escolhido Portugal", completou.

Matheus Nunes, que faz tanto a lateral quanto o meio-campo, contou que mantém os laços com o Brasil. Ele ainda destacou que ama a cultura brasileira.

"O laço é muito forte, obviamente. Sempre que tenho tempo nas férias eu vou lá. Nos últimos quatro anos, fui três vezes. Vou sempre ao Rio de Janeiro, já fui a Porto de Galinhas. Então, meu laço é muito, obviamente tenho muita família que mora lá ainda. Os laços continuam. Tem amigos meus que vem do Rio assistirem aos jogos", contou o jogador do Manchester City.

"Eu amo a cultura, escuto a música brasileira todos os dias, minha mãe está sempre a fazer comida brasileira em casa também. Nunca perdi os laços e nunca vou perder, porque faz parte de mim, assim como tenho os laços com Portugal, coisas que eu fui descobrindo ao longo do tempo, fui crescendo em Portugal. Sinto que sou metade uma coisa, metade outra. Nunca vai mudar", completou.

Agenda de Portugal

A seleção portuguesa estreia na Copa do Mundo de 2026 na quarta-feira (17), contra o Uzbequistão. As duas equipes vão medir forças em Houston, a partir das 14h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo K.