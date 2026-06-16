Arrascaeta ainda se recupera de lesão na panturrilha direitaMarco Bertorello / AFP

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Estados Unidos - O meia Giorgian de Arrascaeta, de 32 anos, deverá fazer sua estreia na Copa do Mundo pela seleção do Uruguai somente no terceiro jogo da competição. De acordo com informações do portal "GE", a tendência é que o camisa 10 possa entrar em campo contra a Espanha no próximo dia 26.
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Arrascaeta sofreu uma lesão na panturrilha direita e o corte do jogador do Flamengo acabou sendo discutido. Apesar disso, a comissão técnica do Uruguai optou por manter o apoiador como parte do grupo para a Copa do Mundo.
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O Flamengo acredita que o treinador Marcelo Bielsa, da seleção uruguaia, foi o culpado pela lesão de Arrascaeta ao antecipar o retorno do meia aos treinamentos. O apoiador havia se machucado pelo Rubro-Negro e não entra em campo desde o dia 29 de abril, quando fraturou a clavícula em jogo pela Libertadores.
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O clube carioca observa a situação para saber como será o retorno de Arrascaeta depois do fim da Copa do Mundo. A expectativa é que ele volte em condições de defender o Flamengo logo na volta das atividades do futebol brasileiro.