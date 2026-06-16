Arrascaeta ainda se recupera de lesão na panturrilha direitaMarco Bertorello / AFP
Uruguai crê que Arrascaeta deve estrear na Copa em jogo contra a Espanha
Jogador, de 32 anos, sofreu lesão na panturrilha direita
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