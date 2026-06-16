Mbappé se tornou o mais jovem da história a marcar 14 gols em Copas - CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Mbappé se tornou o mais jovem da história a marcar 14 gols em CopasCHARLY TRIBALLEAU / AFP

Publicado 16/06/2026 19:35 | Atualizado 16/06/2026 22:36

Rio - Kylian Mbappé fez história mais uma vez. Após marcar duas vezes na vitória da França sobre Senegal por 2 a 1 , nesta terça-feira (16), o atacante francês chegou a 14 gols em Copas do Mundo e, agora, está atrás apenas do alemão Miroslav Klose (16) e Ronaldo Fenômeno (15). O craque francês, no entanto, se tornou o mais jovem a alcançar a marca.

O recorde anterior pertencia a Gerd Müller, que marcou o 14º gol na final da Copa do Mundo de 1974, em 7 de julho de 1974, na vitória da Alemanha Ocidental por 2 a 1 sobre a Holanda. Na época, ele tinha 28 anos e 246 dias. Já Ronaldo marcou o 14º gol em Copas com 29 anos e 9 meses, em 22 de junho de 2006, na vitória do Brasil por 4 a 1 sobre o Japão, pela fase de grupos.

Ronaldo era exatamente 1 ano e 1 mês mais velho que Gerd Müller quando marcou pela 14ª vez em Copas do Mundo. O Fenômeno também era 2 anos e 9 meses mais jovem que Miroslav Klose, que alcançou a marca apenas em 3 de julho de 2010, quando tinha 32 anos e 24 dias. O alemão ultrapassou o lendário camisa 9 brasileiro na histórica goleada da Alemanha por 7 a 1 sobre o Brasil, pela semifinal de 2014.

Já Kylian Mbappé, por sua vez, chegou a 14 gols em Copas do Mundo com apenas 27 anos e 178 dias. Ou seja, é o mais jovem dos três a alcançar 14 gols em Copas do Mundo, chegando à marca cerca de 1 ano e 68 dias antes de Gerd Müller e quase 5 anos antes de Klose. Messi, que é outro que pode bater o recorde do alemão em 2026, tem 38 anos e é o mais velho dos quatro.

Mais jovem a marcar 14 gols em Copas do Mundo:

1º - Kylian Mbappé (França): 27 anos e 178 dias (16 de junho de 2026)

2º - Gerd Müller (Alemanha): 28 anos e 246 dias (7 de julho de 1974)

3º - Ronaldo (Brasil): 29 anos e 9 meses (22 de junho de 2006)

4º - Miroslav Klose (Alemanha): 32 anos e 24 dias (3 de julho de 2010)

5º - Lionel Messi (Argentina): 38 anos, 11 meses e 23 dias (16 de junho de 2026)