Carlo Ancelotti em ação durante a estreia da seleção brasileira na Copa do MundoNelson Terme / CBF

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O Dia
Estados Unidos - Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti publicou uma mensagem de otimismo aos torcedores neste domingo (14), nas redes sociais. Na estreia na Copa do Mundo, a Amarelinha não teve boa  atuação e ficou no empate por 1 a 1 com Marrocos, no último sábado (13).
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"Ontem demos o primeiro passo na Copa do Mundo. E fizemos isso com a alegria e o orgulho de representar o Brasil. É só o começo. Seguimos trabalhando e olhando para frente. Vamos juntos!", escreveu o comandante.
O próximo compromisso no Grupo C do Mundial será contra o Haiti, sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Depois, para fechar a fase inicial, a Seleção terá a Escócia pela frente, dia 24, às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami. 
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