Vini Jr fez o primeiro gol do Brasil na Copa - Willian Volcov/ Parceiro/ Agência O Dia

Vini Jr fez o primeiro gol do Brasil na CopaWillian Volcov/ Parceiro/ Agência O Dia

Publicado 13/06/2026 21:40 | Atualizado 13/06/2026 21:55

Rio - Autor do gol do Brasil no empate por 1 a 1 contra o Marrocos, na estreia da Copa do Mundo, Vini Jr admitiu que a Seleção não teve uma atuação dos sonhos. O jogador afirmou que o elenco sentiu bastante a ansiedade da primeira partida na competição.

"O peso da estreia foi o que fez a gente jogar dessa maneira. Porém, acredito que conseguimos coisas positivas. Isso é Copa do Mundo, não tem jogo fácil. Os adversários ficam parando contra a gente, o gramado também não ajuda, mas isso é Copa do Mundo", disse.

Em relação a sua atuação individual e o futuro, Vini Jr reforçou que o Brasil precisa evoluir bastante para conseguir brigar pelo título na Copa do Mundo.

"Acredito que posso melhorar muito, fiz o gol, mas não tive 100% da minha parte técnico. Mas acredito que posso ajudar bastante. Acho que todos precisamos evoluir para ganhar a Copa do Mundo", afirmou.