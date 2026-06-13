Torcedores do Brasil na Arena Copa em Copacabana, durante a transmissão do jogo entre Brasil x Marrocos neste sábado (13).Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia
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