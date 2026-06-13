Torcedores do Brasil na Arena Copa em Copacabana, durante a transmissão do jogo entre Brasil x Marrocos neste sábado (13). - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Torcedores do Brasil na Arena Copa em Copacabana, durante a transmissão do jogo entre Brasil x Marrocos neste sábado (13).Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 13/06/2026 21:53 | Atualizado 13/06/2026 21:59

Rio - Centenas de torcedores vestidos de verde e amarelo compareceram a Copacabana para acompanhar a estreia da seleção brasileira contra Marrocos pela Copa do Mundo. O espaço montado na praia se transformou em ponto de encontro para cariocas, turistas e apaixonados por futebol que escolheram acompanhar a partida em clima de festa. Durante a partida, com o empate da Seleção por 1 a 1, o clima acabou sendo de nervosismo e apreensão.

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Com capacidade para receber até 10 mil pessoas, a arena conta com telões de alta definição, praça de alimentação e atrações musicais. Os ingressos gratuitos disponibilizados antecipadamente pela internet se esgotaram rapidamente, e muitos torcedores permaneceram nos arredores na expectativa de acompanhar a movimentação. Além da transmissão da partida, a programação na Arena Copacabana inclui apresentações musicais como L7nnon e Arlindinho e atividades para o público.

A Seleção não teve a estreia dos sonhos dos brasileiros na Copa do Mundo de 2026. A equipe de Carlo Ancelotti saiu atrás depois de um péssimo começo de partida, buscou o empate com Vini Jr, mas começou sua trajetória em busca do hexa com um empate por 1 a 1 contra o Marrocos, neste sábado (13), em Nova Jersey. Na segunda etapa, o Brasil teve uma atuação superior aos africanos, na maior parte do tempo, mas não fez o suficiente para conquistar os três pontos.

A seleção brasileira volta a jogar pela Copa do Mundo na próxima sexta-feira (19) contra o Haiti, na Filadélfia, às 21h30 (de Brasília). Já Marrocos entra em campo contra a Escócia, no mesmo dia, em Boston, às 19h (de Brasília).