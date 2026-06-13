Fabinho entrou no segundo tempo contra o MarrocosAFP
Fabinho admite que Brasil não conseguiu controlar partida: 'Ficamos chateados'
Volante entrou no segundo tempo na vaga de Casemiro
Torcedores criticam atuações de Raphinha e Igor Thiago em estreia da Seleção
Jogadores oscilaram e foram criticados no empate com o Marrocos
Atuação de Douglas Santos contra Marrocos rende elogios na Web; veja
Apesar do empate, lateral-esquerdo ganha destaque positivo nas redes sociais
Endrick fica no banco e torcedores cobram Ancelotti após empate do Brasil
Segundo internautas, atacante deveria ter entrado em campo contra o Marrocos
Apreensão e nervosismo! Torcedores acompanham estreia da seleção brasileira em Copacabana
Brasil começou trajetória nos Estados Unidos com empate
Festa, irritação e tensão: como os torcedores acompanharam a estreia do Brasil
Seleção empatou com o Marrocos por 1 a 1, neste sábado (13), em Nova Jersey
Fabinho admite que Brasil não conseguiu controlar partida: 'Ficamos chateados'
Volante entrou no segundo tempo na vaga de Casemiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.