Fabinho entrou no segundo tempo contra o Marrocos - AFP

Fabinho entrou no segundo tempo contra o MarrocosAFP

Publicado 13/06/2026 21:44 | Atualizado 13/06/2026 22:13

Estados Unidos - O volante Fabinho, de 32 anos, entrou na segunda etapa no lugar de Casemiro. O veterano ajudou o meio-campo a melhorar, porém, não foi suficiente para que a Seleção buscasse a vitória. O ex-jogador do Liverpool destacou a frustração do Brasil, que não teve o controle da partida em nenhum momento.

"A gente sabia que uma estreia poderia acontecer tudo, mas a gente tinha uma expectativa de se impor, mandar no jogo, sabemos que Marrocos é uma boa equipe. Ficamos chateados. Acredito que tivemos uma melhora no segundo tempo e agora é bola para frente e pensar no próximo jogo", disse o volante.

A Seleção não teve a estreia dos sonhos dos brasileiros na Copa do Mundo de 2026. A equipe de Carlo Ancelotti saiu atrás depois de um péssimo começo de partida, buscou o empate com Vini Jr, mas começou sua trajetória em busca do hexa com um empate por 1 a 1 contra o Marrocos, neste sábado (13), em Nova Jersey. Na segunda etapa, o Brasil teve uma atuação superior aos africanos, na maior parte do tempo, mas não fez o suficiente para conquistar os três pontos.

A seleção brasileira volta a jogar pela Copa do Mundo na próxima sexta-feira (19) contra o Haiti, na Filadélfia, às 21h30 (de Brasília). Já Marrocos entra em campo contra a Escócia, no mesmo dia, em Boston, às 19h (de Brasília).