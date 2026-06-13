Raphinha foi titular na estreia da Seleção na Copa - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Raphinha foi titular na estreia da Seleção na CopaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 13/06/2026 22:00 | Atualizado 13/06/2026 22:43

Rio - A seleção brasileira oscilou na estreia na Copa do Mundo de 2026. Em um jogo de atuação irregular, o Brasil empatou com o Marrocos por 1 a 1 , neste sábado (13), em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C. O desempenho de jogadores como Raphinha e Igor Thiago rendeu críticas nas redes sociais.

No primeiro tempo, Igor Thiago perdeu duas chances que geraram irritação dos torcedores. Em uma delas, quando o jogo ainda estava empatado sem gols, o centroavante errou uma cabeçada na pequena área e perdeu a sua melhor chance na partida.



Calma Igor Thiago é só um cruzamento. pic.twitter.com/k92ANnfN8J — SAVASCO (@savasco_of) June 13, 2026

Já Raphinha, por sua vez, teve uma atuação apagada. Um dos principais jogadores brasileiros em atividade, o atacante ainda não conseguiu repetir o desempenho do Barcelona com a camisa da seleção brasileira. A atuação sem brilho diante do Marrocos, mais uma vez, levantou questionamentos.

Calma Raphinha é só uma bola de futebol pic.twitter.com/VpRiClfS0b — CR7 Brasil (@CR7Brasil) June 13, 2026

Com o empate, Brasil e Marrocos somaram um ponto cada. A seleção brasileira volta a campo contra o Haiti, na próxima sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C. Já o Marrocos, por sua vez, encara a Escócia, no mesmo dia, às 19h, em Boston.