Atuação de Douglas Santos rende elogios na WebReprodução / X

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Estados Unidos - A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo contra o Marrocos dividiu opiniões na internet, mas elogios à atuação de Douglas Santos ganharam força. Enquanto o rendimento coletivo da equipe foi duramente criticado pelos internautas, o lateral-esquerdo teve seu desempenho individual exaltado nas plataformas digitais.

O reconhecimento do público na Web colocou o lateral em uma posição de destaque em meio ao cenário de insatisfação geral com o resultado de 1 a 1. Mesmo com as contestações direcionadas às escolhas de Carlo Ancelotti no segundo tempo, a postura de Douglas Santos foi celebrada pelos torcedores como um ponto positivo. 
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Com a igualdade no placar, Brasil e Marrocos somam o primeiro ponto e dividem momentaneamente a liderança do Grupo C. A primeira rodada da chave se completa ainda neste sábado (13), com o confronto entre Escócia e Haiti, agendado para as 22h (de Brasília), em Boston. 
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Atuação de Douglas Santos rende elogios na Web
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