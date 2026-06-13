Atuação de Douglas Santos rende elogios na Web - Reprodução / X

Atuação de Douglas Santos rende elogios na WebReprodução / X

Publicado 13/06/2026 21:58 | Atualizado 13/06/2026 22:05





O reconhecimento do público na Web colocou o lateral em uma posição de destaque em meio ao cenário de insatisfação geral com o resultado de 1 a 1. Mesmo com as contestações direcionadas às escolhas de Carlo Ancelotti no segundo tempo, a postura de Douglas Santos foi celebrada pelos torcedores como um ponto positivo. Estados Unidos - A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo contra o Marrocos dividiu opiniões na internet, mas elogios à atuação de Douglas Santos ganharam força. Enquanto o rendimento coletivo da equipe foi duramente criticado pelos internautas, o lateral-esquerdo teve seu desempenho individual exaltado nas plataformas digitais.O reconhecimento do público na Web colocou o lateral em uma posição de destaque em meio ao cenário de insatisfação geral com o resultado de. Mesmo com as contestações direcionadas às escolhas de Carlo Ancelotti no segundo tempo, a postura de Douglas Santos foi celebrada pelos torcedores como um ponto positivo.

Com a igualdade no placar, Brasil e Marrocos somam o primeiro ponto e dividem momentaneamente a liderança do Grupo C. A primeira rodada da chave se completa ainda neste sábado (13), com o confronto entre Escócia e Haiti, agendado para as 22h (de Brasília), em Boston.