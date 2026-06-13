Torcedores criticam Ancelotti por não escalar EndrickReprodução / X

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Estados Unidos - Após o empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, pela estreia da Seleção na Copa do Mundo, Ancelotti foi criticado nas redes sociais pela não-escalação de Endrick. Em uma partida na qual a Canarinho precisava de gols, já que os marroquinos abriram o placar logo aos 20 minutos, o comandante manteve o jovem atacante no banco de reservas durante os 90 minutos.
Internautas cobraram Ancelotti não só por não colocar Endrick em campo, mas também por optar pelos outros dois atacantes disponíveis: Matheus Cunha e Igor Thiago. Sobraram críticas até para o camisa 11 Raphinha, que ocupa outra posição no campo, mas, segundo os torcedores, não fez uma boa partida. Confira as reações:
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Torcedores criticam Ancelotti por não escalar Endrick - Reprodução / X
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