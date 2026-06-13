Torcedores criticam Ancelotti por não escalar EndrickReprodução / X
Endrick fica no banco e torcedores cobram Ancelotti após empate do Brasil
Segundo internautas, atacante deveria ter entrado em campo contra o Marrocos
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Apreensão e nervosismo! Torcedores acompanham estreia da seleção brasileira em Copacabana
Brasil começou trajetória nos Estados Unidos com empate
Festa, irritação e tensão: como os torcedores acompanharam a estreia do Brasil
Seleção empatou com o Marrocos por 1 a 1, neste sábado (13), em Nova Jersey
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