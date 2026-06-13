Torcedores acompanharam a estreia do Brasil na Casa CazéTV - João Alexandre Borges / Agência O Dia

Torcedores acompanharam a estreia do Brasil na Casa CazéTVJoão Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 13/06/2026 21:47 | Atualizado 14/06/2026 10:52

Rio - A seleção brasileira estreou na Copa do Mundo de 2026 com empate diante de Marrocos em 1 a 1 , neste sábado (13), em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C. Na Casa CazéTV, os torcedores chegaram para jogar junto e mostraram empolgação, mas a Amarelinha não correspondeu dentro de campo.

Os torcedores transformaram a Casa CazéTV em uma arquibancada. Antes mesmo da bola rolar, ao ver os jogadores prontos para entrar em campo, vibraram. Depois do protocolo com a entrada dos times e da arbitragem em campo, cantaram o hino nacional junto com a seleção brasileira.

Os torcedores estavam animados e prontos para jogarem juntos. O Brasil, porém, começou mal a partida. Com o tempo, a irritação naturalmente passou a ficar visível. Após o começo difícil, o Brasil conseguiu uma leve melhora e passou muito perto de abrir o placar com Igor Thiago, que não aproveitou.

Aos 21 minutos, o Marrocos abriu o placar com uma pintura de Saibari, que recebeu passe de Brahim Díaz e tocou de cobertura na saída de Alisson. A torcida esmoreceu com o gol sofrido. O Brasil pareceu sentir o gol e passou a tomar decisões erradas em campo. A galera na Casa CazéTV, claro, não escondeu a irritação.

Apesar do momento ruim em campo, brilhou a estrela de Vini Jr, que fez ótima jogada e soltou a bomba para deixar tudo igual, aos 32 minutos. A torcida explodiu na Casa CazéTV. O gol trouxe ânimo de novo. Um corte de soco de Alisson e um lance em que Vini Jr ajudou a deslocar um tiro de meta fizeram o pessoal vibrar.



No retorno para o segundo tempo, o Brasil teve uma certa melhora, já que não sofria como no primeiro tempo, mas ainda era muito pouco para dominar o jogo e também criar grandes chances. Os torcedores, claro, se animavam quando o Brasil chegava na frente, mas ficaram mais quietos em relação ao primeiro tempo. Até pelo cenário do jogo.



Um lance que animou bastante a galera no segundo veio depois dos 30 minutos, quando Matheus Cunha fez ótima jogada individual, e a arbitragem assinalou escanteio na sequência. Porém, a marcação logo foi corrigida para tiro de meta para Marrocos.



A Seleção conseguiu um momento de pressão no começo dos acréscimos. Após cobrança de escanteio de Matheus Cunha, Danilo quase conseguiu a cabeçada, mas Bounou fez o corte. Depois, Danilo Santos foi acionado já dentro da área e finalizou para a defesa do goleiro marroquino.



Os lances animaram a galera, mas foi só o que o Brasil produziu nos acréscimos. O Marrocos teve mais controle e levou perigo duas vezes em sequência, o que gerou tensão, claro, mas Alisson fez as defesas que asseguraram o empate na estreia.