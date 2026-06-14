Vini Jr marcou o gol do Brasil no empate contra Marrocos - Rafael Ribeiro / CBF

Vini Jr marcou o gol do Brasil no empate contra MarrocosRafael Ribeiro / CBF

Publicado 14/06/2026 08:49

O Brasil estreou na Copa do Mundo 2026 com um empate em 1 a 1 contra o Marrocos, neste sábado (13), no estádio MetLife, pelo grupo C. O gol brasileiro foi marcado por Vini Jr, que se juntou a nomes como Pelé, Ronaldo, Romário, Neymar e Zagallo na lista de jogadores que abriram os placares para a Seleção em Mundiais.



Sócrates, em 1982 e 1986, e Leônidas, em 1934 e 1938, são os dois únicos jogadores que conseguiram abrir o marcador para o Brasil em mais de uma edição de Copa. Já o primeiro gol da Seleção na história do torneio foi de Preguinho, na derrota para a Iugoslávia, na edição inaugural do torneio, em 1930.

Confira a lista completa

1930: Preguinho (Iugoslávia 2x1 Brasil)

1934: Leônidas (Espanha 3x1 Brasil)

1938: Leônidas (Brasil 6x5 Polônia)

1950: Ademir de Menezes (Brasil 4x0 México)

1954: Baltazar (Brasil 5x0 México)

1958: Mazzola (Brasil 3x0 Áustria)

1962: Zagallo (Brasil 2x0 México)

1966: Pelé (Brasil 2x0 Bulgária)

1970: Rivellino (Brasil 4x1 Tchecoslováquia)

1974: Jairzinho (Zaire 0x3 Brasil)

1978: Reinaldo (Brasil 1x1 Suécia)

1982: Sócrates (Brasil 2x1 União Soviética)

1986: Sócrates (Espanha 0x1 Brasil)

1990: Careca (Brasil 2x1 Suécia)

1994: Romário (Brasil 2x0 Rússia)

1998: César Sampaio (Brasil 2x1 Escócia)

2002: Ronaldo (Brasil 2x1 Turquia)

2006: Kaká (Brasil 1x0 Croácia)

2010: Maicon (Brasil 2x1 Coreia do Norte)

2014: Neymar (Brasil 3x1 Croácia)

2018: Philippe Coutinho (Brasil 1x1 Suíça)

2022: Richarlison (Brasil 2x0 Sérvia)

2026: Vini Jr (Brasil 1x1 Marrocos)