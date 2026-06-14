Vini Jr marcou o gol do Brasil no empate contra MarrocosRafael Ribeiro / CBF
Sócrates, em 1982 e 1986, e Leônidas, em 1934 e 1938, são os dois únicos jogadores que conseguiram abrir o marcador para o Brasil em mais de uma edição de Copa. Já o primeiro gol da Seleção na história do torneio foi de Preguinho, na derrota para a Iugoslávia, na edição inaugural do torneio, em 1930.
Confira a lista completa
1934: Leônidas (Espanha 3x1 Brasil)
1938: Leônidas (Brasil 6x5 Polônia)
1950: Ademir de Menezes (Brasil 4x0 México)
1954: Baltazar (Brasil 5x0 México)
1958: Mazzola (Brasil 3x0 Áustria)
1962: Zagallo (Brasil 2x0 México)
1966: Pelé (Brasil 2x0 Bulgária)
1970: Rivellino (Brasil 4x1 Tchecoslováquia)
1974: Jairzinho (Zaire 0x3 Brasil)
1978: Reinaldo (Brasil 1x1 Suécia)
1982: Sócrates (Brasil 2x1 União Soviética)
1986: Sócrates (Espanha 0x1 Brasil)
1990: Careca (Brasil 2x1 Suécia)
1994: Romário (Brasil 2x0 Rússia)
1998: César Sampaio (Brasil 2x1 Escócia)
2002: Ronaldo (Brasil 2x1 Turquia)
2006: Kaká (Brasil 1x0 Croácia)
2010: Maicon (Brasil 2x1 Coreia do Norte)
2014: Neymar (Brasil 3x1 Croácia)
2018: Philippe Coutinho (Brasil 1x1 Suíça)
2022: Richarlison (Brasil 2x0 Sérvia)
2026: Vini Jr (Brasil 1x1 Marrocos)
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