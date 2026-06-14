Grupos da Copa do Mundo - Divulgação / Fifa

Grupos da Copa do MundoDivulgação / Fifa

Publicado 14/06/2026 07:00

Estados Unidos - O Grupo F da Copa do Mundo de 2026 é bastante importante para os torcedores brasileiros. O primeiro adversário da Seleção no mata-mata da competição virá desta chave. Com isso, os olhos de todos estarão voltados para Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. O Brasil, caso avance de fase, irá encontrar o segundo ou o primeiro colocado, na segunda fase da competição.

Cody Gakpo, segurando a bola, é um dos destaques da Holanda Divulgação / Holanda

O grupo F terá cinco jogos disputados nos Estados Unidos nas cidades de Dallas, Kansas e Houston e terá uma partida realizada no México. Suécia e Tunísia se enfrentam no próximo sábado (14), em Monterrey, às 23 (de Brasília). O jogo marcará a estreia das seleções na competição.

A Holanda, cabeça de chave, é a favorita do grupo. Três vezes vice-campeã do mundo, a Laranja Mecânica não chega aos Estados Unidos como uma das melhores seleções, mas tem a tradição de ir bem sempre que disputa a Copa do Mundo.

Dois jogadores do Liverpool estão entre os destaques da seleção europeia. O zagueiro Virgil van Dijk e o atacante Cody Gakpo. Além deles, o meia Frenkie de Jong, do Barcelona, é peça fundamental no grupo de Ronald Koeman. Memphis Depay, maior artilheiro da história da seleção, e atacante do Corinthians também irá atrair olhares dos brasileiros.

Wataru Endo é destaque da seleção japonesa Divulgação / Japão

O Japão também é uma das seleções que vem com grande expectativa para a Copa. Depois de vencer o Brasil por 3 a 2, de virada, em amistoso, a equipe asiática é apontada como uma das possíveis surpresas da competição. Takefusa Kubo, da Real Sociedad, Wataru Endo, do Liverpool, e Ayase Ueda, do Feyenoord, são peças importantes para o treinador técnico Hajime Moriyasu.

Alexander Isak em campo pela seleção sueca Divulgação / Suécia

A Suécia, que foi vice-campeã em 1958, e semifinalista na última Copa dos Estados Unidos, tentará provar sua força novamente. Alexander Isak, do Liverpool, e Viktor Gyökeres, do Arsenal, são os principais jogadores da seleção escandinava.

Ellyes Skhir é o principal destaque da Tunísia AFP

Considerada o principal azarão do grupo, a Tunísia também tem destaques atuando em clubes europeus importantes. O meia Ellyes Skhiri, do Eintracht Frankfurt, e Ali Abdi, do Nice, são alguns atletas conhecidos da seleção africana.