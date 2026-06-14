McGinn comemora gol marcado pela Escócia sobre o HaitiReprodução / X @ScotlandNT

Mais artigos de O Dia
O Dia
Estados Unidos - Em jogo animado, a Escócia superou o Haiti por 1 a 0, neste sábado (13), no Estádio de Boston, e assumiu a liderança do Grupo C da Copa do Mundo, que também conta com Brasil e Marrocos. McGinn foi o responsável por balançar a rede na partida, ainda no primeiro tempo. 
Veja classificação, resultados e próximos jogos da Copa do Mundo 

O jogo

Os primeiros minutos foram bem animados, com as duas seleções buscando o ataque. McTominay quase abriu o placar para a Escócia, mas parou na trave. Aos 28, McGinn aproveitou o rebote do goleiro, chutou e contou com um desvio para colocar os escoceses em vantagem.
O Haiti foi para cima e esteve perto de deixar tudo igual. Na melhor oportunidade, Angus Gunn fez grande defesa e a arbitragem logo depois pegou impedimento no lance. 
A tônica foi a mesma no começo da segunda etapa. Com o passar do tempo, o ritmo diminuiu. McGinn teve ótima chance para ampliar - cara a cara, mandou para fora.
Os haitianos pressionaram e Pierrot quase balançou a rede, duas vezes. Apesar do sofrimento, a Escócia conseguiu se segurar e manteve o resultado até o apito final. 

Situação na tabela e próximas partidas

Com a vitória, a Escócia somou três pontos e assumiu a liderança do Grupo C. Brasil e Marrocos, que empataram em 1 a 1, estão logo atrás. Haiti aparece na lanterna, zerado. O próximo compromisso dos escoceses será contra os marroquinos, sexta-feira (19), às 19h (de Brasília), em Boston. Já os haitianos terão os brasileiros pela frente, no mesmo dia, às 21h30, na Filadélfia.