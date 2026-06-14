Arrascaeta ainda se recupera de lesão na panturrilha direita - Marco Bertorello / AFP

Arrascaeta ainda se recupera de lesão na panturrilha direitaMarco Bertorello / AFP

Publicado 14/06/2026 22:53

Estados Unidos - Técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa explicou a lesão de Arrascaeta, na panturrilha direita . Em entrevista coletiva, ele garantiu que a sua comissão não sobrecarregou o meia-atacante em nenhum momento. O jogador está fora do duelo com a Arábia Saudita, nesta segunda-feira (15), às 19h (de Brasília), em Miami, na estreia da seleção na Copa do Mundo.

"Desde o primeiro momento em que Arrascaeta se juntou à preparação, esteve acompanhado por uma pessoa (do Flamengo) que o ajudava. Assumimos a responsabilidade, mas tudo que se fez, cada sessão e cada carga que recebeu, foi feito em consenso com a pessoa que o acompanhava, que representava o Flamengo, com o próprio Arrascaeta e conosco", iniciou o comandante.

"Não se pode interpretar como um erro. Tomamos absolutamente todas as medidas", completou.

Antes de machucar a panturrilha, Arrascaeta se recuperava de uma fratura na clavícula direita, sofrida em abril. O Rubro-Negro chegou a fazer críticas aos uruguaios em nota oficial , acusando a comissão técnica de ter sido irresponsável no processo de recuperação do atleta.

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