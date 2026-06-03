Arrascaeta não será cortado - Divulgação / AUF

Arrascaeta não será cortadoDivulgação / AUF

Publicado 03/06/2026 16:30

Uruguai - O Uruguai confirmou a lesão de Giorgian de Arrascaeta, de 32 anos, mas informou que o apoiador do Flamengo irá seguir na delegação para a disputa da Copa do Mundo. O jogador sofreu uma contusão na panturrilha direita de grau médio.

A tendência que é que Arrascaeta fique quase três semanas sem atuar. Apesar disso, a seleção uruguaia deseja ter o apoiador integrando o elenco. A tendência é que o meia só consiga jogar na fase eliminatória, caso o Uruguai avance.

Arrascaeta não entra em campo desde o dia 29 de abril pela Libertadores no empate entre Flamengo e Estudiantes por 1 a 1, na Argentina. O apoiador sofreu uma fratura na clavícula direita nesta partida.

O Uruguai está no Grupo H da Copa do Mundo e estreia contra a Arábia Saudita, em 15 de junho. As outras seleções da chave são a Espanha e Cabo Verde.