Arrascaeta não será cortadoDivulgação / AUF

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Uruguai - O Uruguai confirmou a lesão de Giorgian de Arrascaeta, de 32 anos, mas informou que o apoiador do Flamengo irá seguir na delegação para a disputa da Copa do Mundo. O jogador sofreu uma contusão na panturrilha direita de grau médio.
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A tendência que é que Arrascaeta fique quase três semanas sem atuar. Apesar disso, a seleção uruguaia deseja ter o apoiador integrando o elenco. A tendência é que o meia só consiga jogar na fase eliminatória, caso o Uruguai avance.
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Arrascaeta não entra em campo desde o dia 29 de abril pela Libertadores no empate entre Flamengo e Estudiantes por 1 a 1, na Argentina. O apoiador sofreu uma fratura na clavícula direita nesta partida.
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O Uruguai está no Grupo H da Copa do Mundo e estreia contra a Arábia Saudita, em 15 de junho. As outras seleções da chave são a Espanha e Cabo Verde.
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Arrascaeta não será cortado
Arrascaeta
Arrascaeta durante treino com a seleção do Uruguai