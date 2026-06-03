Léo Pereira é quem mais esteve em campo entre os brasileiros desde agosto de 2025 Rafael Ribeiro / CBF

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A seleção brasileira tem o segundo jogador que mais minutos jogou no período entre 1º de agosto de 2025 até o dia 30 de maio de 2026, que representa a temporada europeia. Mas ele joga no Brasil: trata-se de Léo Pereira, do Flamengo, que só perde para Virgil Van Dijk, da Holanda, entre os 286 jogadores das principais seleções da Copa do Mundo.
O jogador do Rubro-negro esteve em campo por 5.109 minutos no total, enquanto o zagueiro do Liverpool atuou em 5.616 minutos. O levantamento é do site 'Bolavip'.
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Já entre os titulares da seleção brasileira, Vini Jr é quem mais tem tempo jogo, com 4.765minutos. O segundo é Gabriel Magalhães, com 4.454.
Apesar do número elevado desses três nomes, o elenco brasileiro não está entre as cinco seleções que têm mais minutagem de todos os seus 26 jogadores. O estudo, com números obtidos com a ajuda da plataforma Opta, apontou a França com mais desgaste por tempo jogado.
São 94.537 minutos dos franceses, contra 87.163 dos brasileiros, em sexto lugar no ranking.
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As seleções com mais minutos em campo de seus jogadores

1 - França: 94.537 minutos jogados

2 - Inglaterra: 91.055 minutos jogados

3 - Portugal: 90.647 minutos jogados

4 - Alemanha: 89.272 minutos jogados

5 - Espanha: 88.101 minutos jogados

6 - Brasil: 87.163 minutos jogados

7 - Argentina: 81.442 minutos jogados

8 - Bélgica: 80.749 minutos jogados

9 - Holanda: 80.075 minutos jogados

10 - Noruega: 74.774 minutos jogados

11 - EUA: 73.392 minutos jogados