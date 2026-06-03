Léo Pereira é quem mais esteve em campo entre os brasileiros desde agosto de 2025 - Rafael Ribeiro / CBF

Léo Pereira é quem mais esteve em campo entre os brasileiros desde agosto de 2025 Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 03/06/2026 16:11

A seleção brasileira tem o segundo jogador que mais minutos jogou no período entre 1º de agosto de 2025 até o dia 30 de maio de 2026, que representa a temporada europeia. Mas ele joga no Brasil: trata-se de Léo Pereira, do Flamengo, que só perde para Virgil Van Dijk, da Holanda, entre os 286 jogadores das principais seleções da Copa do Mundo.



O jogador do Rubro-negro esteve em campo por 5.109 minutos no total, enquanto o zagueiro do Liverpool atuou em 5.616 minutos. O levantamento é do site 'Bolavip'.



Já entre os titulares da seleção brasileira, Vini Jr é quem mais tem tempo jogo, com 4.765minutos. O segundo é Gabriel Magalhães, com 4.454.



Apesar do número elevado desses três nomes, o elenco brasileiro não está entre as cinco seleções que têm mais minutagem de todos os seus 26 jogadores. O estudo, com números obtidos com a ajuda da plataforma Opta, apontou a França com mais desgaste por tempo jogado.

São 94.537 minutos dos franceses, contra 87.163 dos brasileiros, em sexto lugar no ranking.



As seleções com mais minutos em campo de seus jogadores



1 - França: 94.537 minutos jogados



2 - Inglaterra: 91.055 minutos jogados



3 - Portugal: 90.647 minutos jogados



4 - Alemanha: 89.272 minutos jogados



5 - Espanha: 88.101 minutos jogados



6 - Brasil: 87.163 minutos jogados



7 - Argentina: 81.442 minutos jogados



8 - Bélgica: 80.749 minutos jogados



9 - Holanda: 80.075 minutos jogados



10 - Noruega: 74.774 minutos jogados



11 - EUA: 73.392 minutos jogados