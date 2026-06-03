Vini Jr no jogo entre Brasil e Panamá no MaracanãÉrica Martin / Agência O Dia
Ao lado do brasileiro na primeira prateleira de favoritos, a análise destaca grandes nomes do futebol mundial, misturando veteranos e jovens promessas. Entre os atletas mais experientes estão Lionel Messi, de 38 anos, que busca a artilharia isolada de uma Copa pela primeira vez na carreira, e Cristiano Ronaldo, de 41 anos.
Os adversários mais diretos de Vini Jr na briga pelo topo da tabela de gols, contudo, devem ser Kylian Mbappé e Harry Kane. O astro francês tenta o feito inédito de conquistar o troféu de forma consecutiva, enquanto o centroavante inglês busca repetir o prêmio obtido em 2018.
Além do protagonismo do camisa 7 madrilenho, a publicação britânica apontou Raphinha e Igor Thiago como possíveis surpresas do torneio. Ao lado dos brasileiros, o espanhol Mikel Oyarzabal, os suecos Alexander Isak e Viktor Gyökeres, o francês Michael Olise e o belga Romelu Lukaku completam a lista de atletas que podem despontar na competição.
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