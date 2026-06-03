Vini Jr no jogo entre Brasil e Panamá no Maracanã - Érica Martin / Agência O Dia

Vini Jr no jogo entre Brasil e Panamá no MaracanãÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 03/06/2026 19:56

Inglaterra - Principal esperança de gols do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, o atacante Vini Jr foi listado pela emissora britânica 'BBC' como um dos principais candidatos a faturar a Chuteira de Ouro do Mundial, prêmio concedido ao artilheiro do torneio. Aos 25 anos, o jogador chega respaldado por mais uma grande temporada no Real Madrid, onde acumulou 22 gols e dez assistências.



Ao lado do brasileiro na primeira prateleira de favoritos, a análise destaca grandes nomes do futebol mundial, misturando veteranos e jovens promessas. Entre os atletas mais experientes estão Lionel Messi, de 38 anos, que busca a artilharia isolada de uma Copa pela primeira vez na carreira, e Cristiano Ronaldo, de 41 anos.

No outro extremo da idade, o espanhol Lamine Yamal vem embalado pelo título da Eurocopa de 2024. A relação de principais concorrentes conta ainda com Erling Haaland, Ousmane Dembélé, Lautaro Martínez e Julián Álvarez.



Os adversários mais diretos de Vini Jr na briga pelo topo da tabela de gols, contudo, devem ser Kylian Mbappé e Harry Kane. O astro francês tenta o feito inédito de conquistar o troféu de forma consecutiva, enquanto o centroavante inglês busca repetir o prêmio obtido em 2018.



Além do protagonismo do camisa 7 madrilenho, a publicação britânica apontou Raphinha e Igor Thiago como possíveis surpresas do torneio. Ao lado dos brasileiros, o espanhol Mikel Oyarzabal, os suecos Alexander Isak e Viktor Gyökeres, o francês Michael Olise e o belga Romelu Lukaku completam a lista de atletas que podem despontar na competição.

