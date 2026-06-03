Igor Thiago em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Igor Thiago celebra momento 'surreal' e se vê pronto para representar o Brasil: 'Alegria grande'
Atacante, de 24 anos, se destacou no Campeonato Inglês
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