Igor Thiago em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

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Estados Unidos - O atacante Igor Thiago, de 24 anos, é um dos jogadores convocados por Carlo Ancelotti que é menos conhecido pelos torcedores brasileiros. O jogador viveu uma temporada dos sonhos ao anotar 22 gols pelo Brentford no Campeonato Inglês. Em Nova Jersey, o jovem se disse encantado com a possibilidade de disputar uma Copa do Mundo.
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"Sentimento bom de disputar minha primeira Copa. Vai ser um ciclo que vai ficar marcado para a história. Assim eu espero. É a maior realização da minha vida pessoal e profissional. Quando estava na minha cidade, sonhava em representar meu país, mas quando se chega aqui, vai muito além do que você pensava. Sou muito grato a Deus. Poder estar aqui representando 200 milhões de brasileiros é algo surreal", disse.
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O atacante marcou duas vezes pela seleção brasileira começando no banco. Apesar do desejo de ser titular, Igor Thiago reforçou a alegria de participar do grupo.
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"Independente de começar entre os titulares ou não, quero estar disponível para a Seleção. Só de estar disponível para representar a Seleção é uma gratidão e alegria grande. Quando você veste a camisa da Seleção tem que estar preparado para o que vier. Essa mentalidade de sempre proporcionar o melhor futebol e também incentivar nossos companheiros a exercer o melhor, essa competitividade é saudável para nossa Seleção e espero que possamos fazer isso mais vezes", concluiu.