Estádio está totalmente envelopado para receber os jogos do Mundial - Harry How / AFP

Estádio está totalmente envelopado para receber os jogos do MundialHarry How / AFP

Publicado 03/06/2026 15:40

Estados Unidos - Um dos palcos mais imponentes desta Copa do Mundo, o Los Angeles Stadium — nome adaptado do SoFi Stadium, por exigência da Fifa — deu 'um tapa no visual' para receber as partidas do torneio. Nesta quarta-feira (3), viralizou nas redes um vídeo mostrando o interior do estádio, já com a personalização para o Mundial.

O Los Angeles Stadium, localizado em cidade homônima, receberá a estreia dos Estados Unidos no torneio, marcada para o dia 12 de junho, contra o Paraguai. A partida também será a primeira da Copa de 2026 em solo estadunidense, visto que os duelos do primeiro dia (11) serão no México e o outro jogo do segundo dia (12) será no Canadá.

Com capacidade para 70 mil pessoas, o estádio será palco de outras sete partidas ao longo da competição. Quatro delas também serão pela fase de grupos, enquanto outras duas serão pelos 16 avos de final — etapa inédita do torneio, já que mais seleções estarão envolvidas — e a última será pelas quartas de final.

Fundado em 2020, o local é a casa do Los Angeles Rams e do Los Angeles Chargers, duas equipes de futebol americano que recebem seus adversários da NFL no estádio. Além disso, o palco foi sede do Super Bowl de 2022 e de shows icônicos, como Taylor Swift, BTS e Ed Sheeran.

No vídeo divulgado nas redes sociais, que mostra o interior do Los Angeles Stadium, é possível observar que todo o envelopamento do estádio, com as cores e os logos da Copa do Mundo já foi concluído e até a arte do telão — que chama a atenção pela imponência — já remete ao Mundial.

Veja vídeo do Los Angeles Stadium pronto para a Copa