Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram

Musa do Olimpia, Leidy CardozoReprodução / Instagram

Publicado 03/06/2026 12:32

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, estará de olho na Copa do Mundo para torcer pelo Paraguai. A beldade afirmou que o mais importante para os jogadores conseguirem ganhar sua admiração é entrarem em campo com raça e determinação.

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"Há alguns que parecem mais focados nas redes sociais do que nos treinos. Eu me sinto muito mais atraída por um jogador que demonstra sacrifício do que por aquele que apenas ostenta luxos diante das câmeras", disse em entrevista ao portal "Popular".

Dona de um corpo escultural, a beldade tem mais de 361 mil seguidores no Instagram (@leidycardozopy). Ela faz muito sucesso em seu país.

"Em uma Copa do Mundo, você vê quem se entrega de corpo e alma por cada bola, quem corre até ficar sem fôlego e quem joga por amor ao seu país. Esses são os verdadeiros reis", concluiu.