Arrascaeta é jogador da seleção uruguaia - Divulgação/X @Uruguay

Arrascaeta é jogador da seleção uruguaiaDivulgação/X @Uruguay

Publicado 02/06/2026 22:48 | Atualizado 02/06/2026 22:50

O presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Ignacio Alonso, abordou a situação de Arrascaeta, que sofreu uma lesão na panturrilha . Na conversa com a imprensa nesta terça-feira (2), ele disse confiar que não será um obstáculo para o meia do Flamengo estar na Copa.

"Por enquanto, tenho as mesmas informações que vocês, as informações que obtivemos durante o treino. Confiamos que não vai ser um obstáculo para que ele esteja no Mundial. Espero que assim seja, mais ainda não temos confirmação", disse mais cedo nesta segunda-feira (2).

Ele havia sido confirmado nesta terça-feira (2) como o camisa 10 da seleção para o torneio internacional. O jogador passou por uma cirurgia na clavícula direita no fim de abril, mas já estava praticamente recuperado. Agora, tem chance de ficar fora por esse outro problema.

O regulamento do Mundial previa a entrega da lista definitiva até segunda-feira (1º). Então, cortes só serão realizados em casos justificados de lesão ou doença grave. Um jogador pode ser substituído até 24 horas antes da estreia, e o substituto deve estar entre os relacionados na pré-lista.

O Uruguai está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha.