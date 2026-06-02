Arrascaeta é jogador da seleção uruguaiaDivulgação/X @Uruguay
Presidente da Associação Uruguaia de Futebol aborda situação de Arrascaeta após lesão
Meia do Flamengo sentiu o problema na panturrilha
Presidente da Associação Uruguaia de Futebol aborda situação de Arrascaeta após lesão
Meia do Flamengo sentiu o problema na panturrilha
Seleção realiza primeiro treino após chegar aos Estados Unidos
Ancelotti conta com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli
Alisson elogia goleiro do Flamengo que está com a Seleção: 'Menino muito bom'
Jogador, de 18 anos, viajou com a seleção para os Estados Unidos
Ancelotti prega cautela com recuperação de Neymar para a Copa: 'Não temos pressa'
Técnico afirma que o atacante 'está progredindo bem' no tratamento
Scaloni não marca data para aposentadoria de Messi na Argentina: ‘Vai jogar enquanto quiser’
Craque, de 38 anos, está com 'fadiga muscular'
Lukaku alcança marca, e Bélgica vence Croácia em amistoso pré-Copa
Técnico dos 'Diabos Vermelhos' aproveitou a partida para testar um sistema inteiramente novo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.