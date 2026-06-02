Alisson em ação durante treino da seleção brasileira, na Granja Comary - Rafael Ribeiro / CBF

Alisson em ação durante treino da seleção brasileira, na Granja ComaryRafael Ribeiro / CBF

Publicado 02/06/2026 19:20

Rio - O goleiro Léo Nannetti, de 18 anos, que está com a delegação da seleção brasileira para auxiliar nos treinos preparatórios para a Copa do Mundo, recebeu muitos elogios de Alisson. Titular do Brasil e atleta do Liverpool, o arqueiro afirmou que já tinha ouvido boas recomendações do jovem por parte de Filipe Luís.

"Todo dia trabalhamos juntos, é um menino muito bom. Tem vontade de aprender, de melhorar e já demonstrou qualidade. Está tendo uma oportunidade que poucas pessoas tiveram, eu não tive com 18 anos. Isso também pela visão de talento que se tem em cima dele. Já tinha ouvido falar bem dele através do Filipe Luís e tem demonstrado isso nos treinos. Tem grande potencial, muito centrado. Acredito que ele tem grandes coisas na carreira se continuar focado e trabalhando", disse em entrevista ao "GE".

Léo Nannetti viajou junto com a seleção brasileira e estará nos treinamentos nos Estados Unidos, apesar de não ter sido convocado para a Copa. Nesta temporada, Léo Nannetti soma 18 jogos pelo time sub-20. Ele tem mais de 300 partidas na base rubro-negra e acumula convocações para as categorias juniores da Seleção.

O jovem estreou pela equipe principal do Flamengo neste ano e foi titular nos três primeiros jogos do Carioca, disputados pelo time sub-20. Em 2025, ele treinou com frequência entre os profissionais. Léo Nannetti tem contrato até o fim de 2029. O goleiro foi campeão mundial sub-20 com o Flamengo em 2025. Na final diante do Barcelona, ele defendeu duas cobranças na disputa de pênaltis que garantiu o bicampeonato intercontinental ao clube.