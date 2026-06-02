Carlo Ancelotti na chegada em Nova Jersey - AFP

Carlo Ancelotti na chegada em Nova JerseyAFP

Publicado 02/06/2026 14:19

Estados Unidos - O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, abordou o comportamento da delegação na chegada para a disputa da Copa do Mundo. O italiano rechaçou qualquer tipo de 'oba-oba' e reforçou a seriedade do grupo na preparação para a competição.

"A ideia que temos é que não vamos há uma festa. Vamos trabalhar e tentar ganhar a Copa do Mundo. Não é uma festa, é um trabalho. Vamos com honra, vamos representar um país fantástico, muito grande, mas é um trabalho para fazer o melhor", disse em entrevista ao "Prime Vídeo".

Em pouco mais de um ano à frente da seleção brasileira, Ancelotti comandou a equipe em 11 partidas, com seis vitórias, dois empates e três derrotas. Foram 19 gols marcados e 10 sofridos. A Copa do Mundo será a primeira competição oficial do treinador à frente do Brasil.

"Preparamos tudo isso para evitar problemas. A parte do hotel está fechada, assim como o CT. Só está habilitado para a imprensa e um dia da semana para a família", afirmou.

A Seleção entra em campo no próximo sábado (7) contra o Egito, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey. A estreia na Copa será no próximo 13, no mesmo horário, contra o Marrocos, também em Nova Jersey. Na sequência, o adversário é o Haiti, no dia 19, às 21h30 (de Brasília) na Filadélfia. Para fechar a fase de grupos, o último confronto é contra a Escócia, em 24 de junho, às 19h (de Brasília), em Miami.