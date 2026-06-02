Neymar, Lucas Paquetá e Vini Jr desembarcam do avião nos Estados Unidos - Divulgação / CBF

Neymar, Lucas Paquetá e Vini Jr desembarcam do avião nos Estados UnidosDivulgação / CBF

Publicado 02/06/2026 09:38

A seleção brasileira já está nos Estados Unidos para a fase final de preparação antes da estreia na Copa do Mundo. Após quase 10 horas de viagem, o avião com a delegação pousou no no Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jersey, na manhã desta terça-feira (2).



Os jogadores foram para o hotel The Ridge descansar. Ainda hoje, o técnico Carlo Ancelotti comandará a primeira atividade no país e, pela primeira vez, terá o grupo completo.



Afinal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli se juntam ao elenco. Eles chegaram aos Estados Unidos na noite de segunda-feira (1), após disputarem a final da Liga dos Campeões.

"Contente, feliz, motivado e animado. Tentarei fazer o melhor. Essa Copa do Mundo não tem um favorito. Equipes muito fortes. Brasil vai competir com todas as outras equipes", disse Ancelotti no desembarque.

Apesar de ter todos os 26 jogadores juntos, o técnico italiano não pode contar com força máxima nos treinos no CT Red Bull, às 18h. Neymar segue em trabalho de recuperação de uma lesão grau 2 na panturrilha direita.



Jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo



Após golear o Panamá por 6 a 2, o Brasil ainda fará outro amistoso de preparação, contra o Egito, em 6 de junho, às 19h (de Brasília). Já a estreia no Mundial será em 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos, em Nova Jersey.



Na sequência, o adversário é o Haiti, no dia 19, às 21h30 na Filadélfia. Para fechar a fase de grupos, o último confronto é contra a Escócia, em 24 de junho, às 19h, em Miami.