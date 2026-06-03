Escócia não vai utilizar a tradicional saia na Copa do Mundo - Michaela Stache / AFP

Escócia não vai utilizar a tradicional saia na Copa do MundoMichaela Stache / AFP

Publicado 03/06/2026 16:30

Rio - Adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, a Escócia abriu mão de uma tradição para 2026. A seleção escocesa não utilizará o kilt, traje típico escocês, durante a participação no Mundial de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

A Escócia volta a disputar a Copa do Mundo após 28 anos. Em 1998, quando participou pela última vez, a seleção escocesa desembarcou na França com a tradicional vestimenta e transformou a cena em um dos símbolos do país na competição.

O kilt é um dos principais símbolos culturais da Escócia e costuma ser utilizado em cerimônias, eventos oficiais e celebrações esportivas. Porém, a federação escocesa optou por uma apresentação mais tradicional e decidiu deixar de lado uma identidade do país, segundo o jornal "The Athletic".

Assim como em 1998, a Escócia vai enfrentar o Brasil na Copa do Mundo. A seleção escocesa está no Grupo C, junto com os brasileiros, Marrocos e Haiti. A estreia está prevista para o dia 13, contra os haitianos. Já o confronto com a seleção brasileira será no dia 24.