Corrente de oração entre jogadores do Curaçao - Reprodução / Instagram

Corrente de oração entre jogadores do CuraçaoReprodução / Instagram

Publicado 03/06/2026 17:39

Rio - Jogadores, comissão técnica e familiares da seleção do Curaçao, estreante na Copa do Mundo, protagonizaram um momento de fé e oração antes do embarque para o Mundial. Em vídeos publicados nas redes sociais, o atacante Kenji Gorré, do clube israelense Maccabi Haifa, aparece liderando o ritual, que também envolveu músicas e até banda.

As cenas aconteceram no hotel Huis ter Duin, na Holanda, a poucas horas da partida da delegação para os Estados Unidos. Curaçao é uma ilha no Caribe, região da América Central, e tem o título de país autônomo dentro do Reino dos Países Baixos. Por isso, a concentração e o evento ocorreram em território holandês.

Segundo o site 'Brasil Escola', 72,8% da população de Curaçao segue a Igreja Católica, o que torna rituais como este comuns entre os jogadores. Inclusive, o próprio Kenji Gorré, atleta que publicou os registros desta cerimônia pré-embarque, já havia postado outros momentos de fé entre ele e os companheiros de seleção.

O Curaçao está no grupo E da Copa do Mundo e tem sua estreia marcada para o dia 14 de junho, contra a Alemanha. Em seguida, nos dias 20 e 25 respectivamente, os curaçauenses enfrentam o Equador e a Costa do Marfim, nos dois últimos jogos da fase inicial do torneio.

Veja o momento de fé entre os jogadores de Curaçau



