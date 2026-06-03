Corrente de oração entre jogadores do CuraçaoReprodução / Instagram
Veja o momento de fé entre os jogadores de Curaçau
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Seleção do Curaçao vive momento de fé antes de embarcar para a Copa do Mundo
Vídeos mostram jogadores em oração antes do embarque para os Estados Unidos
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Jogador, de 32 anos, sofreu contusão na panturrilha direita de grau médio.
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Federação escocesa opta por estilo tradicional e abre mão de traje típico
Jogador do Flamengo é o segundo que mais jogou entre principais seleções da Copa
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