Endrick ao lado de Rayan - Reprodução / X

Endrick ao lado de RayanReprodução / X

Publicado 03/06/2026 15:36

Rio - Os dois caçulas da seleção brasileira, Endrick e Rayan, atacaram de "repórteres" na entrevista coletiva desta quarta-feira (3) em Nova Jersey. Os dois fizeram uma pergunta para o atacante Igor Thiago, que foi um dos selecionados para falar com a imprensa.

Endrick e Rayan na entrevista coletiva de Igor Thiago.



@CanalGOATBR | @bellexcosta pic.twitter.com/hFPTzWIWpr — Planeta do Futebol (@futebol_info) June 3, 2026

"Boa tarde, senhor Igor, nós queríamos perguntar para você como está sendo essa experiência como um dos 26 jogadores escolhidos e como você se sente dentro do grupo?", perguntou Endrick.

Os três jogadores conquistaram suas vagas na Copa do Mundo nos últimos momentos. Rayan e Igor Thiago se destacaram no Campeonato Inglês, enquanto Endrick, que pertence ao Real Madrid, foi emprestado ao Lyon e teve bom rendimento.

A Seleção entra em campo no próximo sábado (7) contra o Egito, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey. A estreia na Copa será no próximo 13, no mesmo horário, contra o Marrocos, também em Nova Jersey. Na sequência, o adversário é o Haiti, no dia 19, às 21h30 (de Brasília) na Filadélfia. Para fechar a fase de grupos, o último confronto é contra a Escócia, em 24 de junho, às 19h (de Brasília), em Miami.