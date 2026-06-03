Endrick ao lado de RayanReprodução / X
Endrick e Rayan na entrevista coletiva de Igor Thiago.— Planeta do Futebol (@futebol_info) June 3, 2026
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Veja as anotações de Rayan na entrevista coletiva de Igor Thiago
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