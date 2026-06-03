Endrick e Rayan acompanham a entrevista coletiva - Rafael Ribeiro / CBF

Endrick e Rayan acompanham a entrevista coletivaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 03/06/2026 23:00 | Atualizado 03/06/2026 23:04

Estados Unidos - A coletiva de Igor Thiago nesta quarta-feira (3) contou com as presenças de Endrick e Rayan, que atacaram de "repórteres" . O jogador do Bournemouth aproveitou para fazer anotações com bom humor sobre a entrevista do companheiro de seleção brasileira.

Em imagem divulgada pela CBF, é possível ver alguns dos comentários escritos por Rayan. Confira abaixo:

Anotações de Rayan Rafael Ribeiro / CBF

"Falou bem"; "Gostei"; "Boa resposta"; "Esse é o Igor Thiago"; "Boa resposta - bem demais"; "Anulado"; e "Família, muito bem", foram alguma das considerações feitas por Rayan.

Agenda da Seleção

O Brasil vai enfrentar o Egito no próximo sábado (6), em Cleveland, a partir das 19h (de Brasília). A delegação viajará para a partida na sexta-feira (5).

A seleção brasileira estreia no Mundial em 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, em Nova Jersey. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo C.