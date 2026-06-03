Marquinhos ao lado de Ancelotti no treino - Rafael Ribeiro / CBF

Marquinhos ao lado de Ancelotti no treinoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 03/06/2026 17:03

Estados Unidos - Liderança na seleção brasileira, Marquinhos foi protagonista de uma das cenas mais impactantes no último fim de semana. Após o título do PSG na Liga dos Campeões, o brasileiro apareceu para consolar Gabriel Magalhães, que perdeu a penalidade que sacramentou a conquista francesa e deu ao Arsenal mais um vice-campeonato da competição. Marquinhos citou o pênalti perdido por ele na eliminação da Seleção na última Copa contra a Croácia e contou que lembrou do ocorrido naquele momento.

"Ali estava pronto já para comemorar, mas quando começo os primeiros passos correndo eu tenho essa imagem do Gabi de frente para mim, é a mesma imagem que tenho quando errei também na Copa de 2022. E nesse momento me reverti a pensar um pouco no meu companheiro, a ter um pouco de empatia como ele naquele momento", disse.

Gabriel Magalhães e Marquinhos vão formar a dupla titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. O zagueiro do PSG exaltou o companheiro de posição e afirmou que ele foi o melhor do setor na última temporada europeia.

"Falei para ele ficar firme, para levantar a cabeça porque ele tinha feito uma temporada e um jogo incríveis. Falei que na minha opinião ele foi o melhor zagueiro do mundo nessa temporada. Ele não merecia simplesmente levar esse peso porque pênalti a gente quer acertar. Disse que nada daquele momento apagaria aquela temporada maravilhosa que ele fez e que a gente iria precisar muito dele. Foram essas as minhas palavras para que ele pudesse cicatrizar esse momento o mais rapidamente possível porque a gente precisaria dele muito rapidamente aqui", concluiu.