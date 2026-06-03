Arrascaeta em ação durante jogo do Uruguai - Rich Storry / AFP

Arrascaeta em ação durante jogo do UruguaiRich Storry / AFP

Publicado 03/06/2026 15:05





Assim, o destaque do Rio - A lesão de Arrascaeta na seleção uruguaia ganhou destaque na imprensa internacional. O meia-atacante sentiu dores na panturrilha direita durante um treino na última terça-feira (2), passou por exames médicos e teve o problema constatado.Assim, o destaque do Flamengo pode acabar sendo cortado por Marcelo Bielsa. "De Arrascaeta está sentindo, e sua presença é uma incógnita", publicou o 'El País', do Uruguai.

Na Argentina, o 'La Nacion' reforçou que "as perspectivas não são animadoras". Além disso, citou a baixa como um "grande golpe" e elogiou o atleta: "Uma das peças mais decisivas do time e um dos jogadores com maior capacidade criativa do elenco".

"Alarmes soaram dentro do Uruguai. A saída do jogador pode significar uma das piores derrotas para o time de Bielsa, já que Arrascaeta é uma das peças-chave do sistema tático uruguaio, oferecendo excelente manejo de bola e ataque de gol", ponderou o também argentino 'Telemundo'.

O jornal 'As', da Espanha, lamentou a lesão: "De Arrascaeta é o jogador mais diferenciado que Bielsa tem e todo o jogo de sua seleção gira em torno dele. Se não pudessem contar com o jogador do Flamengo, o potencial ofensivo do Uruguai diminuiria consideravelmente. Não há outro jogador na lista de La Celeste do seu nível ou capaz de criar jogo e desequilibrar o adversário no meio-campo e ataque".

Ainda não se sabe se Arrascaeta será mantido na delegação uruguaia para a Copa do Mundo. A seleção está no Grupo H, ao lado de Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha.