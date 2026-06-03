Seleção iraniana antes de amistoso disputado no último dia 31 de maioDivulgação / Instagram
"Os vistos dos jogadores iranianos foram emitidos em 48 horas, sem sua presença física e sem coleta de impressões digitais na embaixada do México", declarou o embaixador Mohammad Hassan Habibollahzadeh.
Por ora, a seleção iraniana, que terá sua base em Tijuana, não tem vistos para entrar nos Estados Unidos, onde disputará as três partidas da primeira fase.
Atualmente concentrada na cidade turca de Antália, a equipe chegará ao México no domingo (7), com escala prévia na Espanha no sábado (6).
O Irã deve disputar um amistoso contra o Mali nesta quinta-feira (4), em Antália, após ter vencido a Gâmbia por 3 a 1 na mesma cidade na última sexta-feira (29).
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