Seleção iraniana antes de amistoso disputado no último dia 31 de maioDivulgação / Instagram

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A seleção iraniana de futebol obteve os vistos para viajar para o México, onde terá sua base durante a Copa do Mundo, anunciou a televisão estatal do país, citando o embaixador da Turquia, onde os jogadores estão atualmente.

"Os vistos dos jogadores iranianos foram emitidos em 48 horas, sem sua presença física e sem coleta de impressões digitais na embaixada do México", declarou o embaixador Mohammad Hassan Habibollahzadeh.

Por ora, a seleção iraniana, que terá sua base em Tijuana, não tem vistos para entrar nos Estados Unidos, onde disputará as três partidas da primeira fase.
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Os iranianos devem jogar suas duas primeiras partidas em Los Angeles, contra a Nova Zelândia em 15 de junho e a Bélgica em 21 de junho.
Seu último jogo da primeira fase será contra o Egito, em 26 de junho, em Seattle.

Atualmente concentrada na cidade turca de Antália, a equipe chegará ao México no domingo (7), com escala prévia na Espanha no sábado (6).

O Irã deve disputar um amistoso contra o Mali nesta quinta-feira (4), em Antália, após ter vencido a Gâmbia por 3 a 1 na mesma cidade na última sexta-feira (29).