Com a confirmação da lista de convocados das 48 seleções, a Copa do Mundo do Mundo de 2026 terá um recorde 1.248 inscritos de todos os continentes e das mais variedades idades e características. Diante dos números colossais desta edição do torneio, o jornal O DIA levantou os dados divulgados pela Fifa para apresentar um pequeno censo sobre os jogadores.
- A diferença entre o convocado mais velho e o mais novo é de 25 anos: o escocês Craig Gordon tem 43 anos e 162 dias e o mexicano Gilberto Mora, com 17 anos e 240 dias;
- Ao todo, 7 jogadores chegam à Copa com 40 anos ou mais:
1. Craig Gordon (Escócia) – 43 anos 2. Cristiano Ronaldo (Portugal) – 41 anos 3. Guillermo Ochoa (México) – 40 anos 4. Luka Modric (Croácia) – 40 anos 5. Edin Dzeko (Bósnia e Herzegovina) – 40 anos 6. Manuel Neuer (Alemanha) – 40 anos 7. Vozinha (Cabo Verde) – 40 anos
- E são 50 jogadores que têm até 20 anos. Dos dois jogadores de 17 anos, Hugo Sochurek (República Tcheca) já terá feito 18 anos no início do torneio:
- O técnico português de Gana, Carlos Queiroz, está comandando uma seleção pela quinta Copa consecutiva (Portugal em 2010 e o Irã em 2014, 2018 e 2022). Ele é o segundo treinador a conseguir o feito, depois de Bora Milutinovi (1986–2002).
- Primeira vez em quase 100 anos de história a Copa do Mundo não terá um técnico brasileiro comandando uma seleção;
- Por outro lado, a Argentina terá seis nomes à frente de uma equipe:
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