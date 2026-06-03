Troféu da Copa do Mundo e bola de 2026: torneio começa em 11 de junhoDivulgação / Adidas

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Hugo Perruso
Com a confirmação da lista de convocados das 48 seleções, a Copa do Mundo do Mundo de 2026 terá um recorde 1.248 inscritos de todos os continentes e das mais variedades idades e características. Diante dos números colossais desta edição do torneio, o jornal O DIA levantou os dados divulgados pela Fifa para apresentar um pequeno censo sobre os jogadores.
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Quase 450 clubes representados

- A Copa do Mundo de 2026 tem convocados de 449 clubes diferentes;
- Ao todo, são 71 países com algum nome que atua no futebol nacional: 14 da Ásia, 6 da África, 7 das Américas do Norte e Central, 8 da América do Sul, 1 da Oceania e 35 da Europa;
- Catar e a Arábia Saudita são as seleções formadas quase inteiramente por jogadores que atuam em seus respectivos países (25 de 26 em ambos os casos);
- Por outro lado, Cabo Verde, RD do Congo, Costa do Marfim, Curaçao, Senegal e Uruguai têm seus elencos completos jogando em ligas estrangeiras;
- A atual Copa do Mundo conta com 357 nomes que já disputaram ao menos uma outra edição;
- Em contrapartida, 891 jogadores vão estrear.
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Os jogadores mais velhos e mais novos da Copa

- A diferença entre o convocado mais velho e o mais novo é de 25 anos: o escocês Craig Gordon tem 43 anos e 162 dias e o mexicano Gilberto Mora, com 17 anos e 240 dias;
- Ao todo, 7 jogadores chegam à Copa com 40 anos ou mais:
1. Craig Gordon (Escócia) – 43 anos
2. Cristiano Ronaldo (Portugal) – 41 anos
3. Guillermo Ochoa (México) – 40 anos
4. Luka Modric (Croácia) – 40 anos
5. Edin Dzeko (Bósnia e Herzegovina) – 40 anos
6. Manuel Neuer (Alemanha) – 40 anos
7. Vozinha (Cabo Verde) – 40 anos
- E são 50 jogadores que têm até 20 anos. Dos dois jogadores de 17 anos, Hugo Sochurek (República Tcheca) já terá feito 18 anos no início do torneio:
* 17 anos: 2
* 18 anos: 11
* 19 anos: 10
* 20 anos: 27
- A média de idade dos jogadores na Copa do Mundo é de 27,4 anos;
- O ano de nascimento mais frequente é 2000, com 120 jogadores:
1. 2000: 120
2. 1998: 115
3. 1997: 108
4. 1999: 104
5. 2001: 98
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Brasil no Top-10

Os países com mais jogadores que atuam em suas ligas são:
1. Inglaterra – 200
2. Alemanha – 109
3. Espanha – 86
4. França – 86
5. Itália – 71
6. Arábia Saudita – 49
7. Turquia – 45
8. Estados Unidos – 42
9. Holanda – 38
10. Brasil – 32

Os clubes com mais convocados são:

1. Manchester City – 19 jogadores
2. Bayern de Munique – 18
3. Arsenal FC – 16
3. Paris Saint-Germain – 16
5. FC Barcelona – 15

Outras curiosidades sobre os jogadores da Copa do Mundo

- Um total de 22 campeões retornam ao torneio;
- O jogador mais alto é Florian Wiegele (Áustria), com 2m05cm. Já o mais baixo é César Yanis (Panamá), com 1m60cm.
- A divisão de jogadores por posição é:
* Goleiros (GK): 145
* Defensores (DF): 421
* Meio-campistas (MF): 371
* Atacantes (FW): 311

Argentina domina entre os técnicos

-  O técnico português de Gana, Carlos Queiroz, está comandando uma seleção pela quinta Copa consecutiva (Portugal em 2010 e o Irã em 2014, 2018 e 2022). Ele é o segundo treinador a conseguir o feito, depois de Bora Milutinovi (1986–2002).
- Primeira vez em quase 100 anos de história a Copa do Mundo não terá um técnico brasileiro comandando uma seleção;
- Por outro lado, a Argentina terá seis nomes à frente de uma equipe:
* Argentina: 6
* França: 5
* Espanha: 4
* Alemanha: 3
* Itália: 3
* Austrália: 2
* Marrocos: 2
* Holanda: 2
* Suíça: 2
* Bélgica: 1
* Bósnia e Herzegovina: 1
* Cabo Verde: 1
* Costa do Marfim: 1
* Croácia: 1
* Egito: 1
* Inglaterra: 1
* Escócia: 1
* Grécia: 1
* Irã: 1
* Japão: 1
* Coreia do Sul: 1
* México: 1
* Nova Zelândia: 1
* Noruega: 1
* Portugal: 1
* República Tcheca: 1
* Senegal: 1
* Estados Unidos: 1