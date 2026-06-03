Troféu da Copa do Mundo e bola de 2026: torneio começa em 11 de junho - Divulgação / Adidas

Troféu da Copa do Mundo e bola de 2026: torneio começa em 11 de junhoDivulgação / Adidas

Publicado 03/06/2026 09:41 | Atualizado 03/06/2026 10:01

Com a confirmação da lista de convocados das 48 seleções, a Copa do Mundo do Mundo de 2026 terá um recorde 1.248 inscritos de todos os continentes e das mais variedades idades e características. Diante dos números colossais desta edição do torneio, o jornal O DIA levantou os dados divulgados pela Fifa para apresentar um pequeno censo sobre os jogadores.



Quase 450 clubes representados



- A Copa do Mundo de 2026 tem convocados de 449 clubes diferentes;

- Ao todo, são 71 países com algum nome que atua no futebol nacional: 14 da Ásia, 6 da África, 7 das Américas do Norte e Central, 8 da América do Sul, 1 da Oceania e 35 da Europa;



- Catar e a Arábia Saudita são as seleções formadas quase inteiramente por jogadores que atuam em seus respectivos países (25 de 26 em ambos os casos);



- Por outro lado, Cabo Verde, RD do Congo, Costa do Marfim, Curaçao, Senegal e Uruguai têm seus elencos completos jogando em ligas estrangeiras;



- A atual Copa do Mundo conta com 357 nomes que já disputaram ao menos uma outra edição;



- Em contrapartida, 891 jogadores vão estrear.



Os jogadores mais velhos e mais novos da Copa

- A diferença entre o convocado mais velho e o mais novo é de 25 anos: o escocês Craig Gordon tem 43 anos e 162 dias e o mexicano Gilberto Mora, com 17 anos e 240 dias;



- Ao todo, 7 jogadores chegam à Copa com 40 anos ou mais:



1. Craig Gordon (Escócia) – 43 anos

2. Cristiano Ronaldo (Portugal) – 41 anos

3. Guillermo Ochoa (México) – 40 anos

4. Luka Modric (Croácia) – 40 anos

5. Edin Dzeko (Bósnia e Herzegovina) – 40 anos

6. Manuel Neuer (Alemanha) – 40 anos

7. Vozinha (Cabo Verde) – 40 anos



- E são 50 jogadores que têm até 20 anos. Dos dois jogadores de 17 anos, Hugo Sochurek (República Tcheca) já terá feito 18 anos no início do torneio:



* 17 anos: 2

* 18 anos: 11

* 19 anos: 10

* 20 anos: 27



- A média de idade dos jogadores na Copa do Mundo é de 27,4 anos;



- O ano de nascimento mais frequente é 2000, com 120 jogadores:

1. 2000: 120

2. 1998: 115

3. 1997: 108

4. 1999: 104

5. 2001: 98



Brasil no Top-10



Os países com mais jogadores que atuam em suas ligas são:



1. Inglaterra – 200

2. Alemanha – 109

3. Espanha – 86

4. França – 86

5. Itália – 71

6. Arábia Saudita – 49

7. Turquia – 45

8. Estados Unidos – 42

9. Holanda – 38

10. Brasil – 32



Os clubes com mais convocados são:

1. Manchester City – 19 jogadores

2. Bayern de Munique – 18

3. Arsenal FC – 16

3. Paris Saint-Germain – 16

5. FC Barcelona – 15



Outras curiosidades sobre os jogadores da Copa do Mundo



- Um total de 22 campeões retornam ao torneio;

- O jogador mais alto é Florian Wiegele (Áustria), com 2m05cm. Já o mais baixo é César Yanis (Panamá), com 1m60cm.



- A divisão de jogadores por posição é:



* Goleiros (GK): 145

* Defensores (DF): 421

* Meio-campistas (MF): 371

* Atacantes (FW): 311



Argentina domina entre os técnicos



- O técnico português de Gana, Carlos Queiroz, está comandando uma seleção pela quinta Copa consecutiva (Portugal em 2010 e o Irã em 2014, 2018 e 2022). Ele é o segundo treinador a conseguir o feito, depois de Bora Milutinovi (1986–2002).

- Primeira vez em quase 100 anos de história a Copa do Mundo não terá um técnico brasileiro comandando uma seleção;



- Por outro lado, a Argentina terá seis nomes à frente de uma equipe:



* Argentina: 6

* França: 5

* Espanha: 4

* Alemanha: 3

* Itália: 3

* Austrália: 2

* Marrocos: 2

* Holanda: 2

* Suíça: 2

* Bélgica: 1

* Bósnia e Herzegovina: 1

* Cabo Verde: 1

* Costa do Marfim: 1

* Croácia: 1

* Egito: 1

* Inglaterra: 1

* Escócia: 1

* Grécia: 1

* Irã: 1

* Japão: 1

* Coreia do Sul: 1

* México: 1

* Nova Zelândia: 1

* Noruega: 1

* Portugal: 1

* República Tcheca: 1

* Senegal: 1

* Estados Unidos: 1