Seleção brasileira se despediu do país no amistoso com o Panamá, no Maracanã - Érica Martin / Agência O Dia

Seleção brasileira se despediu do país no amistoso com o Panamá, no MaracanãÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 02/06/2026 15:00 | Atualizado 02/06/2026 15:03

Rio - Sem vencer a Copa do Mundo há 24 anos, a seleção brasileira desembarcou nesta terça-feira (2), nos Estados Unidos, para iniciar a busca pelo hexa. A equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti não chega com o favoritismo, mas com a confiança de que é possível brigar pelo título. Um estudo realizado pelo site especializado "TransferRoom" apontou o Brasil como o sexto elenco mais valioso do Mundial de 2026.

No somatório dos 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti, a seleção brasileira tem um elenco avaliado em 941 milhões de euros (R$ 5,5 bilhões). Vini Jr é o jogador brasileiro mais valioso, avaliado em 128 milhões de euros (R$ 750 milhões). O craque do Real Madrid é o décimo mais valioso em todo o Mundial, sendo superado por nomes como Lamine Yamal, Erling Haaland e Kylian Mbappé.

Para a Copa do Mundo de 2026, o técnico Carlo Ancelotti apostou na mescla entre jogadores mais jovens e experientes. Portanto, o Brasil conta jovens no auge como Vini Jr e Bruno Guimarães, além de promessas como Endrick e Rayan. A lista também com nomes experientes como Danilo, Alex Sandro, Casemiro e Neymar, que devem disputar a competição pela última vez na carreira.

O estudo também mostra o domínio europeu. Entre os dez elencos mais valiosos da Copa do Mundo de 2026, apenas Brasil (6º) e Argentina (8º) não jogam no Velho Continente. França, Espanha, Inglaterra, Alemanha e Portugal formam o top 5, enquanto Holanda (7º), Bélgica (9º) e Noruega (10º) completam o top 10 do Mundial.

Seleções mais valiosas da Copa do Mundo de 2026:

1º - França - 1.46 bilhão de euros (R$ 8,5 bilhões)

2º - Espanha - 1.41 bilhão de euros (R$ 8,2 bilhões)

3º - Inglaterra - 1.40 bilhão de euros (R$ 8,2 bilhões)

4º - Alemanha - 1.13 bilhão de euros (R$ 6,6 bilhões)

5º - Portugal - 1.01 bilhão de euros (R$ 5,9 bilhões)

6º - BRASIL - 941 milhões de euros (R$ 5,5 bilhões)

7º - Holanda - 867 milhões de euros (R$ 5,1 bilhões)

8º - Argentina - 739 milhões de euros (R$ 4,3 bilhões)

9º - Bélgica - 672 milhões de euros (R$ 3,7 bilhões)

10º - Noruega - 638 milhões de euros (R$ 3,1 bilhões)