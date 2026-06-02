Lionel Messi (de branco) deve perder os amistosos preparatórios da Argentina, contra Honduras e Islândia - Reprodução / X @Argentina

Lionel Messi (de branco) deve perder os amistosos preparatórios da Argentina, contra Honduras e IslândiaReprodução / X @Argentina

Publicado 02/06/2026 10:46





O astro se recupera de uma



A atual campeã está no Grupo J, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia. O Mundial será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Estados Unidos - A Argentina já começou os trabalhos de olho na Copa do Mundo, mas ainda não pôde contar com Lionel Messi. O craque treinou separado do restante do elenco e se prepara para estar saudável para a estreia no torneio internacional, dia 16.O astro se recupera de uma fadiga muscular na coxa esquerda . Assim, deve perder os amistosos preparatórios da seleção, contra Honduras e Islândia. As informações são do jornal 'Olé'.A atual campeã está no Grupo J, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia. O Mundial será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

A agenda da Argentina nas próximas semanas

. Argentina x Honduras (06/06) - Amistoso

. Argentina x Islândia (09/06) - Amistoso

. Argentina x Argélia (16/06) - 1ª rodada da Copa do Mundo

. Argentina x Áustria (22/06) - 2ª rodada da Copa do Mundo

. Jordânia x Argentina (27/06) - 3ª rodada da Copa do Mundo