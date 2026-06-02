Lionel Messi (de branco) deve perder os amistosos preparatórios da Argentina, contra Honduras e IslândiaReprodução / X @Argentina
O astro se recupera de uma fadiga muscular na coxa esquerda. Assim, deve perder os amistosos preparatórios da seleção, contra Honduras e Islândia. As informações são do jornal 'Olé'.
A atual campeã está no Grupo J, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia. O Mundial será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, entre os dias 11 de junho e 19 de julho.
A agenda da Argentina nas próximas semanas
. Argentina x Islândia (09/06) - Amistoso
. Argentina x Argélia (16/06) - 1ª rodada da Copa do Mundo
. Argentina x Áustria (22/06) - 2ª rodada da Copa do Mundo
. Jordânia x Argentina (27/06) - 3ª rodada da Copa do Mundo
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