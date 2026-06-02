Desembarque da Seleção em Nova Jersey, nos Estados Unidos - Rafael Ribeiro / CBF

Desembarque da Seleção em Nova Jersey, nos Estados UnidosRafael Ribeiro / CBF

Publicado 02/06/2026 14:00

Estados Unidos - Enquanto a seleção brasileira desembarcava nos Estados Unidos, na manhã desta terça-feira (2), as redes sociais 'vinham abaixo' em piadas e memes sobre as roupas usadas pela delegação na viagem. Internautas compararam os 'looks' dos convocados a uniformes de enfermeiro, roupas de presidiário e figurinos de filmes e séries famosas. Confira abaixo:

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Os trajes foram projetados pelo designer brasileiro Ricardo Almeida, o mesmo estilista que elaborou as vestimentas casuais da Seleção para as Copas do Mundo de 2018, no Catar e 2022, na Rússia. Já em Nova Jersey, a Seleção dará início aos preparativos para o amistoso de sábado (6), contra o Egito, último compromisso antes do Mundial.