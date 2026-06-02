Desembarque da Seleção em Nova Jersey, nos Estados UnidosRafael Ribeiro / CBF
Roupa da Seleção vira alvo de piadas em viagem para os Estados Unidos; veja memes
Internautas compararam o traje de grife a uniformes de enfermeiro e de presidiário
Roupa da Seleção vira alvo de piadas em viagem para os Estados Unidos; veja memes
Internautas compararam o traje de grife a uniformes de enfermeiro e de presidiário
Com lesão na panturrilha, Arrascaeta pode perder a Copa do Mundo
Meia-atacante fará exames para saber a gravidade do problema, diz rádio uruguaia
Casemiro admite que 'há seleções na frente' do Brasil por título da Copa
Volante lamenta ciclo complicado da seleção brasileira, mas aposta em time forte no torneio
Messi não treina com elenco da Argentina, mas deve voltar na estreia na Copa do Mundo
Craque se recupera de uma fadiga muscular na coxa esquerda
Uniforme usado por Pelé na final da Copa de 1958 será leiloado em Nova York
Camisa é avaliada em cerca de R$ 30 milhões
Copa do Mundo pode definir futuro de Vini Jr no Real, diz jornal
Negociação sobre renovação está parada há quase um ano e contrato vale até o meio de 2027
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.