Uniforme de Pelé usado na final da Copa de 1958 será leiloado pela Sotheby'sReprodução / Instagram

Mais artigos de AFP
AFP
Uma camisa que Pelé usou na primeira final de Copa do Mundo vencida pelo Brasil, em 1958, será exibida brevemente ao público antes de seu leilão em Nova York, anunciou a empresa Sotheby's nesta terça-feira (2).

Com apenas 17 anos, o rei do futebol fez dois dos cinco gols da vitória de 5 a 2 do Brasil sobre a Suécia, país-sede do Mundial na ocasião. Pelé foi o jogador mais jovem a disputar e balançar as redes em uma final de Copa.

A Sotheby's, famosa por seus leilões de itens raros, exibirá a camisa de número 10 por ocasião da Copa do Mundo da América do Norte de 2026, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

A peça poderá ser vista a partir de 1º de julho na nova sede da casa de leilões, o Breuer Building, em Manhattan. A venda receberá lances de 29 de junho a 16 de julho.
LEIA MAIS: Seleção brasileira desembarca nos Estados Unidos e grupo fica completo
Avaliada em mais de seis milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões), a camisa pode se tornar uma das mais caras da história do esporte.
Em comunicado, a Sotheby’s afirma que Edson Arantes do Nascimento presenteou a camisa da final de 1958 ao companheiro de seleção e ídolo do Flamengo nos anos 1960, Edvaldo Alves de Santa Rosa, o Dida (1934-2002).

A família de Dida guardou a camisa durante décadas em Maceió, Alagoas. Em 1993, a peça foi doada a um museu, que a leiloou em 2004, quando foi comprada por seu atual proprietário.
"The Beautiful Game" (O Jogo Bonito), o leilão organizado pela Sotheby’s para celebrar objetos significativos da história do futebol, também incluirá a braçadeira que Maradona usou na famosa partida das quartas de final da "Mão de Deus" e peças utilizadas pelo astro argentino Lionel Messi durante jogos.

Peças raras

A camisa da "Mão de Deus" de Diego Maradona foi vendida por 9,3 milhões de dólares (R$ 46 milhões, na cotação atual) em 2022, um recorde para itens usados em eventos esportivos. O uniforme foi usado pelo craque argentino em 22 de junho de 1986, na Cidade do México, durante a partida das quartas de final da Copa contra a Inglaterra. A Argentina venceu por 2 a 1 graças a dois gols lendários do jogador, um deles com a mão, validado pelo árbitro.

O recorde foi quebrado alguns meses depois por uma camisa do astro do basquete Michael Jordan em sua última temporada no Chicago Bulls, vendida por US$ 10,1 milhões (R$ 50 milhões na cotação atual).