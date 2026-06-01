Bruno Guimarães e Vini Jr admiram o troféu da Copa do Mundo - Rafael Ribeiro/CBF

Bruno Guimarães e Vini Jr admiram o troféu da Copa do MundoRafael Ribeiro/CBF

Publicado 01/06/2026 20:26 | Atualizado 01/06/2026 22:09

Rio - Antes de ir para o Aeroporto do Galeão nesta segunda-feira (1º) e embarcar rumo aos Estados Unidos para a Copa do Mundo, a seleção brasileira foi ao museu da CBF. A entidade compartilhou no Instagram um vídeo da visita.

Confira abaixo:





A fachada da CBF, aliás, foi decorada com o nome dos 26 jogadores que foram convocados para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo.

O voo está previsto para sair às 22h (de Brasília), do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A delegação vai embarcar num Boeing 767-300ER da companhia sul-africana Aeronexus, avaliado em mais de R$ 1,19 bilhão.



A aeronave, que já atendeu aos Rolling Stones em algumas turnês, oferece serviço vip e 96 assentos de primeira classe. O avião ainda ganhou adesivagem especial da Azul Linhas Aéreas, parceira da CBF, para receber a Seleção.

Antes da estreia na Copa do Mundo, o Brasil ainda fará um amistoso. A Seleção vai enfrentar o Egito no sábado (6), em Cleveland.