Rio - Os jogadores da seleção brasileira viajam nesta segunda-feira (1º) para os Estados Unidos, rumo à Copa do Mundo. O voo está previsto para sair às 22h (de Brasília), do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A delegação vai embarcar num Boeing 767-300ER da companhia sul-africana Aeronexus, avaliado em mais de R$ 1,19 bilhão.
A aeronave, que já atendeu aos Rolling Stones em algumas turnês, oferece serviço vip e 96 assentos de primeira classe. O avião ainda ganhou adesivagem especial da Azul Linhas Aéreas, parceira da CBF, para receber a Seleção.
A agenda do Brasil nas próximas semanas
. Brasil x Egito (06/06) - Amistoso . Brasil x Marrocos (13/06) - 1ª rodada da Copa do Mundo . Brasil x Haiti (19/06) - 2ª rodada da Copa do Mundo . Brasil x Escócia (24/06) - 3ª rodada da Copa do Mundo
Veja fotos do avião que será utilizado pela Seleção
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