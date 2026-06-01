Parte interna do avião que levará os jogadores do Brasil para os Estados Unidos - Divulgação / Aeronexus

Parte interna do avião que levará os jogadores do Brasil para os Estados UnidosDivulgação / Aeronexus

Publicado 01/06/2026 15:13

Rio - Os jogadores da seleção brasileira viajam nesta segunda-feira (1º) para os Estados Unidos, rumo à Copa do Mundo. O voo está previsto para sair às 22h (de Brasília), do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A delegação vai embarcar num Boeing 767-300ER da companhia sul-africana Aeronexus, avaliado em mais de R$ 1,19 bilhão.



A aeronave, que já atendeu aos Rolling Stones em algumas turnês, oferece serviço vip e 96 assentos de primeira classe. O avião ainda ganhou adesivagem especial da Azul Linhas Aéreas, parceira da CBF, para receber a Seleção.

A agenda do Brasil nas próximas semanas

. Brasil x Egito (06/06) - Amistoso

. Brasil x Marrocos (13/06) - 1ª rodada da Copa do Mundo

. Brasil x Haiti (19/06) - 2ª rodada da Copa do Mundo

. Brasil x Escócia (24/06) - 3ª rodada da Copa do Mundo

Veja fotos do avião que será utilizado pela Seleção

Parte interna do avião que levará os jogadores do Brasil para os Estados Unidos Divulgação / Aeronexus Parte interna do avião que levará os jogadores do Brasil para os Estados Unidos Divulgação / Aeronexus Parte interna do avião que levará os jogadores do Brasil para os Estados Unidos Divulgação / Aeronexus